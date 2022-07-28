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Водители с начала года сбили диких лосей и косуль на 4,1 миллиона рублей в НСО

Пострадало 61 животное

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Животные всё чаще стали выходить к дорогам

Животные всё чаще стали выходить к дорогам

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В Новосибирской области с начала года на дорогах пострадало более 60 животных. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

— Зарегистрировано 60 ДТП с участием диких животных. Пострадало 43 лося и 18 косуль (в одном ДТП погибло 2 особи). Ущерб, нанесенный животному миру, составил 4,1 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве природы Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что по закону водитель не может оставить место ДТП, а столкновение с животным — это авария.

Ранее стало известно, что стадо косуль вышло близко к дороге на поле около Краснообска. Они были всего в 15–20 метрах от оживленной трассы.

Минприродыкосулилоси
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