Водители с начала года сбили диких лосей и косуль на
4,1 миллиона рублей в НСО
Пострадало 61 животное
В Новосибирской области с начала года на дорогах пострадало более 60 животных. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
— Зарегистрировано 60 ДТП с участием диких животных. Пострадало 43 лося и 18 косуль (в одном ДТП погибло 2 особи). Ущерб, нанесенный животному миру, составил 4,1 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве природы Новосибирской области.
В ведомстве напомнили, что по закону водитель не может оставить место ДТП, а столкновение с животным — это авария.
Ранее стало известно, что стадо косуль вышло близко к дороге на поле около Краснообска. Они были всего в 15–20 метрах от оживленной трассы.