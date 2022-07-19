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Стадо косуль вышло к людям в Краснообске — завораживающее видео

Животные мирно паслись на поле

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Животные паслись на поле

Животные паслись на поле

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Стадо косуль вышло близко к дороге на поле около Краснообска. Читатель НГС Артем Федоров снял животных в минувшую субботу.

— Прям около трассы были, может, метров 15–20 от дороги, — отметил Артем.

Животные мирно паслись на поле. Мужчине удалось снять их на видео и фото

Косули — пугливые животные, поэтому снять их так близко редко удается.

— Они абсолютно не агрессивны, пугливы и стараются вообще к человеку не выходить. Обычно единичные особи попадаются, если попали в беду, завязли в снегу или что-то еще случилось, — рассказала корреспонденту НГС волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Молодые особи могут быть не пуганные и просто не обращать внимания на людей.

Лучше к животным близко не подходить, а просто полюбоваться, пока есть такая возможность.

В мае этого года пара сибиряков встретила спящую косулю под Новосибирском. Крепко дремавшее животное даже не заметило, что к нему близко подошли и сфотографировали.

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