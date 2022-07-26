Рыжий кот после передержки вернулся похудевшим — хозяйка написала заявление в полицию

Жительница Новосибирска Алина Кузнецова написала заявление в полицию после того, как ее кота вернули с передержки.

Как утверждает владелица рыжего Рана, кот вернулся грязным, голодным и с осипшим голосом. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление от Алины Кузнецовой было принято и участковые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Хозяйка рыжего Рана вместе с мужем была в отпуске с 10 по 24 июля. Найти место для передержки кота Алина решила через сайт с бесплатными объявлениями.

