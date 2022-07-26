Рыжий кот после передержки вернулся похудевшим — хозяйка написала заявление в полицию
Участковые выясняют обстоятельства произошедшего
Жительница Новосибирска Алина Кузнецова написала заявление в полицию после того, как ее кота вернули с передержки.
Как утверждает владелица рыжего Рана, кот вернулся грязным, голодным и с осипшим голосом. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление от Алины Кузнецовой было принято и участковые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Хозяйка рыжего Рана вместе с мужем была в отпуске с 10 по 24 июля. Найти место для передержки кота Алина решила через сайт с бесплатными объявлениями.
— Я долго выбирала, к кому бы обратиться, есть частные объявления, есть как мини-отели. Я искала частное объявление, но с условием, чтоб кот был на это время один, так как он — интроверт, у многих места были заняты, но в одном месте были просто фантастические условия, — вспоминает Алина.
Через объявление Алина познакомилась с Иваном (имя изменено), который сообщил, что может взять кота на передержку. Алина с Иваном договорились, что две недели обойдутся в 3100 рублей (вся переписка есть в распоряжении редакции).
— Ребята показались хорошими, говорили, что у них много игрушек, что всё будет хорошо. Мы как-то успокоились. Иван сказал, что будет фото и видео. Вообще красота, подумала я. Прошло несколько дней, я спрашиваю, как дела у котика, получаю сухой ответ, — поделилась Алина.
Иван рассказал Алине в переписке, что кот хорошо себя чувствует, спит в кресле и смотрит кино вместе с Иваном и его супругой. Мужчина также уточнил, что в первое время кот плохо спал ночами и звал хозяев, но вскоре успокоился.
— И вот подходит 24 июля, в 09:00 нам должны были отдать кота, но в назначенное время человек начал юлить, и мы прождали полтора часа. Человек пришел уже совсем не с Грибоедова 34, а из закоулка. Мы сели в машину, и только там я поняла масштаб трагедии — наш домашний рыжий кот был уже совсем не рыжий, а черный от грязи, земли и песка, уголки ушей были черные, белые лапы тоже. От него воняло, как будто он ходил под себя все две недели, — поделилась девушка.
Как добавила Алина, Иван не принес остатки от упаковки корма и миску. Алина связалась с Иваном, но уже через соцсеть «ВКонтакте», где мужчина объяснил, что закрывает передержку, так как «данная ситуация в действительности дала мне понять, что для этого нужна еще большая ответственность, чем была у меня» (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции).
— Ран похудел. Пока сворачивается в клубок и трясется, хотя до этого всегда растягивался, как король, во всю длину поверхности. Даже сейчас уткнулся мне в подмышку, мурчит и трясется, — поделилась девушка.
Корреспондент НГС связалась с Иваном. Мужчина настаивает, что плохой аппетит кота связан со стрессом из-за переезда.
— По поводу внешнего состояния животного ничего не могу сказать, поскольку он не мог жить на улице, потому как мы занимаемся передержкой в многоэтажной квартире. Мы уже второй год предоставляем услугу по передержке, и это наша первая подобная жалоба. Я уже позвонил Алине, и мы остановились на том, что будем решать всё мирно. В ближайшее время я компенсирую всю передержку, она заберет заявление, и я на этом останавливаю свою деятельность, — сообщил Иван.
Если вы боитесь оставлять котов на передержку, вы можете прочесть подробный гайд о том, как поехать в отпуск с питомцем: как перевозить, где останавливаться, какие документы оформлять.