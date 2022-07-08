В отпуск с питомцем: как перевозить, где останавливаться, какие документы оформлять? Подробный гайд

Для того чтобы перевозить питомца в поезде дальнего следования РЖД, билет понадобится не только вам, но и четвероногому другу. Билеты для перевозки животного можно купить как в кассе на вокзале, так и онлайн. Стоимость зависит от направления, класса обслуживания и дальности поездки. Например, отправиться из Москвы в Питер с кошкой на обычном, не скоростном поезде, можно примерно за 500 рублей.



Правила перевозки



Один человек может провезти не более двух питомцев. Мелкие животные должны путешествовать в специальных клетках или контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Если ваша собака не поместится в такую клетку, по правилам РЖД она относится к крупным животным и может ехать без переноски, но обязательно в наморднике и с поводком. Учтите, что крупной собаке нужно отдельное место, и перевозить ее можно в купе, но не в плацкарте.

