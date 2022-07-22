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Тема дняЯщерице стоимостью 60 тысяч сделали операцию
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Ящерицу стоимостью 60 тысяч рублей прооперировали в Новосибирске — что с ней произошло

Операция длилась около часа

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Сейчас хамелеон чувствует себя хорошо

Сейчас хамелеон чувствует себя хорошо

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В Новосибирске ветеринары провели операцию самке хамелеона по кличке Хам. У нее были проблемы с репродуктивной системой.

Операцию провели специалисты клиники «Ноев ковчег». Ящерицу привезли туда с жалобами ухудшение здоровья.

— Хам, возраст — около года. Ее содержат в зоомагазине. Такой хамелеон считается довольно дорогим, средняя цена — 60 000 рублей. Она стала менее активной, увеличился в размерах живот, — рассказала ветеринарный врач клиники Анастасия Гаврилович.

После УЗИ выяснилось, что у животного образовался фолликулярный стаз. При этом состоянии образуются фолликулы на яичниках, но кладки яиц не происходит. Причиной стало то, что Хам живет без самца. Об этом говорится в группе «Ноева ковчега» во «ВКонтакте».

Операцию делали около часа. Сейчас хамелеон чувствует себя хорошо, ее репродуктивная функция сохранилась. По словам Анастасии Гаврилович, ситуация может повториться, если к Хам не подсадят самца.

В начале июля в Академгородке пропал домашний лис. Он выбежал из дома, когда открылась входная дверь.

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