Ящерицу стоимостью 60 тысяч рублей прооперировали в Новосибирске — что с ней произошло
Операция длилась около часа
В Новосибирске ветеринары провели операцию самке хамелеона по кличке Хам. У нее были проблемы с репродуктивной системой.
Операцию провели специалисты клиники «Ноев ковчег». Ящерицу привезли туда с жалобами ухудшение здоровья.
— Хам, возраст — около года. Ее содержат в зоомагазине. Такой хамелеон считается довольно дорогим, средняя цена —
После УЗИ выяснилось, что у животного образовался фолликулярный стаз. При этом состоянии образуются фолликулы на яичниках, но кладки яиц не происходит. Причиной стало то, что Хам живет без самца. Об этом говорится в группе «Ноева ковчега» во «ВКонтакте».
Операцию делали около часа. Сейчас хамелеон чувствует себя хорошо, ее репродуктивная функция сохранилась. По словам Анастасии Гаврилович, ситуация может повториться, если к Хам не подсадят самца.
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