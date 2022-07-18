В новосибирский зоопарк на Затулинке привезли кенгуру Беннета — имя для него выберут с помощью конкурса

В частный зоопарк «Обитаемый остров» на улице Зорге в Новосибирске вчера, 17 июля, из зоопарка Барнаула привезли кенгуру.



— Это девочка, ей 2 года, — пишут на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». — В зоопарке уже сформировалась традиция устраивать конкурс выбора имен для новых жителей зоопарка, этот случай не исключение, уже в начале следующей недели объявят о начале конкурса.