В новосибирский зоопарк на Затулинке привезли кенгуру Беннета — имя для него выберут с помощью конкурса
Животному сейчас два года
В частный зоопарк «Обитаемый остров» на улице Зорге в Новосибирске вчера, 17 июля, из зоопарка Барнаула привезли кенгуру.
— Это девочка, ей 2 года, — пишут на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». — В зоопарке уже сформировалась традиция устраивать конкурс выбора имен для новых жителей зоопарка, этот случай не исключение, уже в начале следующей недели объявят о начале конкурса.
Первый месяц кенгуру проведет в закрытом павильоне для необходимой адаптации к смене места, а также для соблюдения карантина. После адаптации для нее будет создан просторный вольер, где она будет жить с новым именем, но уже сейчас посетители могут ее увидеть.
Для зоопарка стоит цель завести трех таких кенгуру, они должны жить в социальной группе, поэтому подозрения о беременности самки порадовали сотрудников. Тем временем ведется поиск еще одной самки и самца.
По информации сайта барнаульского зоопарка, международный союз охраны природы считает этот вид кенгуру уязвимым в условиях дикой природы, а их жизнь в неволе — продолжительнее.
В начале июля в Новосибирский зоопарк имени Шило привезли двух гепардов из Лимпопо, их тоже уже можно увидеть в зоопарке.