Двух гепардов из Лимпопо привезли в Новосибирский зоопарк — их уже можно увидеть в зоопарке
Гепардов обменяли на других животных зоопарка
В Новосибирский зоопарк имени Шило привезли двух гепардов из провинции Лимпопо в Южной Африке. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.
— Ранее выгрузку пары животных семейства кошачьих, прибывших авиарейсом из московского Шереметьево, проконтролировали специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области в аэропорту Толмачево. На всех этапах перевозки зоопарковых животных соблюдены ветеринарные требования, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как уточнил директор зоопарка Андрей Шило, гепардов уже могут увидеть посетители. Этих животных обменяли на другие виды, но на какие именно — директор отказался называть.
По данным сайта зоопарка, в Новосибирске жили три гепарда. Один был в 70-х годах прошлого века.
— В 2006 году из зоопарка города Мюнстер (Германия) в Новосибирск поступила пара гепардов Оней и Киджани. Это очень дружная пара. Несмотря на то, что в естественной для них среде не бывает ни морозов, ни снега, в условиях зоопарка они не прячутся в укрытие при малейшем похолодании, — сообщили на сайте зоопарка.
Как рассказала постоянная посетительница Анна Новикова, предыдущая пара гепардов умерла несколько лет назад.
В Новосибирском зоопарке им. Шило подготовили план развития до 2050 года. В планах у зоопарка построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на тематические зоны: Африка, Азия, тропики, Южная Америка, Австралия.