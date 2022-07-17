СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 57.83
eur 57.89
Тема дняToyota врезалась в столб
Все новости
Все новости

Пингвин устроил охоту на бабочку в Новосибирском зоопарке — забавное видео стремительного нападения

Поймать насекомое не получилось

155
Пингвин очень старался преуспеть в охоте

Пингвин очень старался преуспеть в охоте

Поделиться

Пингвин в Новосибирском зоопарке решил поохотиться и устремился за бабочкой. Его нападение на насекомое попало в объектив постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой.

Животному удалось стремительно преодолеть достаточно большое расстояние, но бабочку он не поймал. При этом собрал восторженные возгласы гостей зоопарка.

Пингвины Гумбольдта появились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Группу из семи животных привезли из Московского зоопарка.


— Пингвины знают зоотехников, которые приходят их кормить, всегда быстро выходят из воды, и спешат к месту кормления. Это очень забавно выглядит, — отметили на сайте учреждения.

В середине июня гудзонские волчата в Новосибирском зоопарке вышли порезвиться на улице. Их игры привели в восторг посетителей и попали на видео.

По теме

Новосибирский зоопарквидеопингвины
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2