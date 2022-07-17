Пингвин устроил охоту на бабочку в Новосибирском зоопарке — забавное видео стремительного нападения
Поймать насекомое не получилось
Пингвин в Новосибирском зоопарке решил поохотиться и устремился за бабочкой. Его нападение на насекомое попало в объектив постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой.
Животному удалось стремительно преодолеть достаточно большое расстояние, но бабочку он не поймал. При этом собрал восторженные возгласы гостей зоопарка.
Пингвины Гумбольдта появились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Группу из семи животных привезли из Московского зоопарка.
— Пингвины знают зоотехников, которые приходят их кормить, всегда быстро выходят из воды, и спешат к месту кормления. Это очень забавно выглядит, — отметили на сайте учреждения.
В середине июня гудзонские волчата в Новосибирском зоопарке вышли порезвиться на улице. Их игры привели в восторг посетителей и попали на видео.