«Мы потеряли любимого маленького друга»: собака до смерти загрызла шпица под Новосибирском

10 июля на лодочной станции «Поплавок» в поселке Мочище собака крупной породы загрызла померанского шпица по кличке Барни.



Как рассказала хозяйка Барни Юлия Колесникова, они с друзьями приехали на лодочную станцию, чтобы отдохнуть. Пока мужчины катались на катере, женщина с подругами остались на берегу.

— На небольшом песчаном пляжике находились маленькие дети, люди купилась. К берегу причалила моторная лодка, из которой выпрыгнула белая собака крупной породы без намордника и поводка. Собака увидела пробегающего мимо Барника, набросилась на щенка и разорвала его на смерть, — поделилась Юлия.