«Мы потеряли любимого маленького друга»: собака до смерти загрызла шпица под Новосибирском
Хозяйка шпица написала заявление в полицию
10 июля на лодочной станции «Поплавок» в поселке Мочище собака крупной породы загрызла померанского шпица по кличке Барни.
Как рассказала хозяйка Барни Юлия Колесникова, они с друзьями приехали на лодочную станцию, чтобы отдохнуть. Пока мужчины катались на катере, женщина с подругами остались на берегу.
— На небольшом песчаном пляжике находились маленькие дети, люди купилась. К берегу причалила моторная лодка, из которой выпрыгнула белая собака крупной породы без намордника и поводка. Собака увидела пробегающего мимо Барника, набросилась на щенка и разорвала его на смерть, — поделилась Юлия.
Шпица Барни живым до больницы довезти не удалось, ветеринар констатировал смерть.
— Наша семья до сих пор не может прийти в нормальное состояние, мы потеряли любимого маленького друга, члена семьи, — рассказала хозяйка шпица.
По словам женщины, хозяин крупной собаки не оказал помощи и скрылся с места преступления. Однако свидетели запомнили номер и марку машины хозяина, Юлия написала заявление в полицию.
— Заявление в полицию поступало. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Ранее НГС рассказывал историю спасения 15-летней дворняги Грома. В начале января его нашли на железнодорожной станции. У собаки были серьезные раны от укусов сородичей. Его вылечили и назвали Хомой, а через месяц нашелся его прежний хозяин.