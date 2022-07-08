«Микроскопические жабы»: под Новосибирском произошло нашествие земноводных

В поселке 8 Марта в Новосибирском районе появилось много маленьких лягушек. Биолог объяснил, с чем это связано.



— Это все жабы. Микроскопические жабы. Вон их сколько, — рассказала местная жительница, которая сняла видео, опубликованное в сообществе «Новосибирский сельский» в соцсети «ВКонтакте».

При этом эксперты отмечают, что эти земноводные — остромордые лягушки, а не жабы.