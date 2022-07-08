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Тема дняНашествие лягушат
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«Микроскопические жабы»: под Новосибирском произошло нашествие земноводных

Сейчас головастики массово превращаются в лягушат и выходят на сушу

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На скриншоте слева — маленькие лягушата. Справа — взрослая лягушка, которую биолог сфотографировал в апреле. Она отличается редким белесым окрасом

На скриншоте слева — маленькие лягушата. Справа — взрослая лягушка, которую биолог сфотографировал в апреле. Она отличается редким белесым окрасом

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В поселке 8 Марта в Новосибирском районе появилось много маленьких лягушек. Биолог объяснил, с чем это связано.

— Это все жабы. Микроскопические жабы. Вон их сколько, — рассказала местная жительница, которая сняла видео, опубликованное в сообществе «Новосибирский сельский» в соцсети «ВКонтакте».

При этом эксперты отмечают, что эти земноводные — остромордые лягушки, а не жабы.

НГС обратился к ученому-биологу Алексею Яновскому, чтобы выяснить причины нашествия земноводных. По словам специалиста, сейчас новое поколение головастиков, которые живут в водоемах, превращается в лягушат и выходит на сушу.

— Они в несколько раз мельче взрослых лягушек. Покидая водоем, лягушата стремятся перемещаться в разные стороны. Им требуется до осени подрасти, ловя насекомых, слизней, червей и тому подобных. Затем нужно найти подходящее место для зимовки и зарыться в почву, иногда используя норы мелких млекопитающих. Самый массовый вид у нас — это остромордая лягушка, — рассказал Алексей Яновский НГС.

Биолог отметил, что в этом году зима была мягкой и снежной, во многих местах почва не промерзла, поэтому лягушки хорошо перезимовали. Многие из них выбрались из-под земли уже в апреле.

— Хотя талая вода быстро исчезала, водоемов, пригодных для брачных игрищ и откладки икры, хватало. Дожди в июне и июле оказались очень кстати. Из многих головастиков получились прыткие такие вот лягушата, — добавил ученый.

В середине июня НГС рассказывал о том, что на дачах в Новосибирской области стали чаще замечать ежей. В Центре реабилитации диких животных объяснили, что делать при встрече с ними.

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