«Микроскопические жабы»: под Новосибирском произошло нашествие земноводных
Сейчас головастики массово превращаются в лягушат и выходят на сушу
В поселке 8 Марта в Новосибирском районе появилось много маленьких лягушек. Биолог объяснил, с чем это связано.
— Это все жабы. Микроскопические жабы. Вон их сколько, — рассказала местная жительница, которая сняла видео, опубликованное в сообществе «Новосибирский сельский» в соцсети «ВКонтакте».
При этом эксперты отмечают, что эти земноводные — остромордые лягушки, а не жабы.
НГС обратился к ученому-биологу Алексею Яновскому, чтобы выяснить причины нашествия земноводных. По словам специалиста, сейчас новое поколение головастиков, которые живут в водоемах, превращается в лягушат и выходит на сушу.
— Они в несколько раз мельче взрослых лягушек. Покидая водоем, лягушата стремятся перемещаться в разные стороны. Им требуется до осени подрасти, ловя насекомых, слизней, червей и тому подобных. Затем нужно найти подходящее место для зимовки и зарыться в почву, иногда используя норы мелких млекопитающих. Самый массовый вид у нас — это остромордая лягушка, — рассказал Алексей Яновский НГС.
Биолог отметил, что в этом году зима была мягкой и снежной, во многих местах почва не промерзла, поэтому лягушки хорошо перезимовали. Многие из них выбрались из-под земли уже в апреле.
— Хотя талая вода быстро исчезала, водоемов, пригодных для брачных игрищ и откладки икры, хватало. Дожди в июне и июле оказались очень кстати. Из многих головастиков получились прыткие такие вот лягушата, — добавил ученый.
В середине июня НГС рассказывал о том, что на дачах в Новосибирской области стали чаще замечать ежей. В Центре реабилитации диких животных объяснили, что делать при встрече с ними.