В Новосибирском зоопарке вылупились два пингвиненка — их поселили во взрослый вольер
Пингвины уже едят рыбу и весят 2 килограмма
В Новосибирском зоопарке имени Шило в мае вылупились два пингвиненка. Недавно их переселили во взрослый вольер, рассказали на официальной страничке во «ВКонтакте» сотрудники зоопарка.
— Первый малыш вылупился 2 мая от пары Тути и Ковальски, весом 74 грамма, второй — 6 мая от пары Руби и Зои и весил 88 граммов. Сейчас пингвины весят уже за 2 килограмма и едят маленьких рыбок с головой и плавниками, — рассказали в зоопарке.
Во взрослом вольере пингвинята находятся за сеткой на огороженной территории. Иногда они прячутся в норе, но уже чаще выходят за ограждения и познают мир.
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