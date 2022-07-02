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В Новосибирском зоопарке вылупились два пингвиненка — их поселили во взрослый вольер

Пингвины уже едят рыбу и весят 2 килограмма

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Пингвинята вылупились в мае

Пингвинята вылупились в мае

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В Новосибирском зоопарке имени Шило в мае вылупились два пингвиненка. Недавно их переселили во взрослый вольер, рассказали на официальной страничке во «ВКонтакте» сотрудники зоопарка.

— Первый малыш вылупился 2 мая от пары Тути и Ковальски, весом 74 грамма, второй — 6 мая от пары Руби и Зои и весил 88 граммов. Сейчас пингвины весят уже за 2 килограмма и едят маленьких рыбок с головой и плавниками, — рассказали в зоопарке.

Во взрослом вольере пингвинята находятся за сеткой на огороженной территории. Иногда они прячутся в норе, но уже чаще выходят за ограждения и познают мир.

Гудзонские волчата в Новосибирском зоопарке вышли порезвиться на улице. Их игры привели в восторг посетителей и попали на видео постоянной гостьи зоопарка Анны Новиковой.

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