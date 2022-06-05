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Репортаж

«Беру их с собой на работу, чтобы кормить каждые два часа». Как менеджер выхаживает осиротевших бельчат

В лесу эти крохи бы точно не выжили

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В семье Еловиковых из Березовского Свердловской области неожиданное пополнение: у них появились сразу два малыша. Это крохотные бельчата, которых папа нашел на опушке леса. Мы побывали в гостях у приемных родителей и узнали, хлопотно ли выкармливать рыжих подкидышей.

Ольга — многодетная мать. У них с мужем трое детей: две дочки и сын. Оказывается, беличье материнство не сильно отличается от человеческого. Например, малышей нужно кормить из бутылочки каждые два часа. Перекус — даже ночью. Детское питание им не подходит, зато по вкусу пришлась специальная молочная смесь для котят.

— Я как будто снова в декрете, честное слово, — рассказывает Ольга. — Пока они живут в коробке. Сюда мы поместили тепленькую бутылочку с водой, это как грелка. Они чувствуют, будто мама рядом. После еды обязательно массаж животика, чтобы в туалет ходили регулярно.

Молочная смесь должна быть комнатной температуры — не холодной, но и не горячей

Молочная смесь должна быть комнатной температуры — не холодной, но и не горячей

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Малыши едят по чуть-чуть, но каждые два часа

Малыши едят по чуть-чуть, но каждые два часа

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После еды бельчата сладко спят

После еды бельчата сладко спят

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Маленьких бельчат подобрал глава семьи. Он работает на насосной станции городского Водоканала, которая расположена рядом с лесом. Малышей Антон заметил во время обхода территории.

— Он шел и смотрит: маленькие бельчата. Он так посмотрел, белки-мамы нет, ну и пошел. И они за ним — прямо как котята. Не оставлять же их там! Пришлось взять, — говорит Ольга. — Один был очень вяленький, теперь ожил. А второй сразу был активным.

Семья показала бельчат специалистам. Им сказали, что малышам около 40 дней от роду. Пол зверьков еще не известен, но имена им пока придумали женские: Белка и Стрелка. Чтобы не оставлять малышей без присмотра, Ольге приходится брать их с собой на работу.

— Я работаю менеджером по продажам. Когда в первый раз их принесла, все смеялись, конечно. Но делать больших интервалов между кормлениями никак нельзя, поэтому приходится везде брать их с собой, — рассказывает приемная мама бельчат.

Дети обожают новых питомцев

Дети обожают новых питомцев

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Бельчата совсем ручные

Бельчата совсем ручные

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Только посмотрите, какой милый малыш!

Только посмотрите, какой милый малыш!

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По вечерам нянчиться со зверьками помогают дети. Они в восторге от новых питомцев. Настоящий контактный зоопарк на диване, шутит мама.

— Очень интересно наблюдать за ними, — рассказывает девятилетняя Катя. — Они когда спят, один лежит спокойно, а второй просыпается и начинает лазать по другому. А еще они забавно пыхтят во сне. Как ежики.

Через дорогу от дома — лес, где водятся белки. Туда семья и планировала выпустить малышей

Через дорогу от дома — лес, где водятся белки. Туда семья и планировала выпустить малышей

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Но зоологи уверены: эти бельчата не выживут в дикой природе

Но зоологи уверены: эти бельчата не выживут в дикой природе

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Малыши не умеют добывать себе еду, ведь их кормят с рук

Малыши не умеют добывать себе еду, ведь их кормят с рук

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Сначала в семье планировали, как только бельчата окрепнут, перевезти их в лес, но эксперты не советуют этого делать. Зверьков, выкормленных в неволе, выпустить в дикую природу — всё равно что отправить на верную смерть.

— Мама-белка воспитывает их, учит, как выживать в дикой природе, как опасаться хищников, как искать еду, — говорит заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова. — И вероятность того, что такие вот домашние бельчата по осени и зимой найдут себе укромное местечко, справятся со всеми сложностями, невысока.

Кот Яша не понимает, почему от него прячут коробку с «едой»

Кот Яша не понимает, почему от него прячут коробку с «едой»

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Но ему придется привыкнуть к новым жильцам

Но ему придется привыкнуть к новым жильцам

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Супруги Еловиковы не против оставить малышей на ПМЖ. Они уже решили, что купят просторную клетку. Единственная проблема — объяснить двум домашним котам, что в картонной коробке живут новые члены семьи, а не их потенциальная добыча.

Также посмотрите наше видео о том, как экопарк атакуют сонные ежики.

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