«Беру их с собой на работу, чтобы кормить каждые два часа». Как менеджер выхаживает осиротевших бельчат

В семье Еловиковых из Березовского Свердловской области неожиданное пополнение: у них появились сразу два малыша. Это крохотные бельчата, которых папа нашел на опушке леса. Мы побывали в гостях у приемных родителей и узнали, хлопотно ли выкармливать рыжих подкидышей.



Ольга — многодетная мать. У них с мужем трое детей: две дочки и сын. Оказывается, беличье материнство не сильно отличается от человеческого. Например, малышей нужно кормить из бутылочки каждые два часа. Перекус — даже ночью. Детское питание им не подходит, зато по вкусу пришлась специальная молочная смесь для котят.

