«Как снег зимой». Из-за жаркого мая в Новосибирске раньше времени появились стайки бабочек-боярышниц
Их заметили в районе Кудряшовского дачного поселка
В Новосибирской области начался пик популяции бабочек-боярышниц. На стайки белых насекомых обратила внимание корреспондент НГС Александра Бруня.
— Мы ехали в районе Кудряшовского, обратили внимание на них. Как снег зимой, но это летят бабочки. У них сейчас, видимо, массовый вылет, — сообщила она.
Как ранее рассказывал НГС заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев, гусеницы этой бабочки зимуют, весной продолжают развитие, затем окукливаются, а уже из куколок вылупляются взрослые бабочки. Обычно это происходит в июне, однако в этом году из-за теплой весны бабочек стали замечать уже в конце мая.
— В отдельные годы их действительно очень много, но не каждый год. Особенно много их бывает, когда зимы относительно мягкие и корма для гусениц достаточно, — говорил тогда Михаил Сергеев.
По словам агронома, кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, гусеницы этой бабочки наносят ощутимый вред плодовым деревьям.
— Бабочка не приносит никакого особого вреда. А вот гусеницы, то есть личинки, перед тем как окуклиться наедаются, прилепляются к веточкам яблони, малины, груши. Эта бабочка сейчас летает, спаривается, откладывает яйца, потом появляются личинки, которые заворачиваются в листья плодовых деревьев на зиму. До весны они находятся в этом домике, в сухих листьях, а потом выползают гусеницы, которые едят почки — побеговые и плодоносные. То есть бабочка вредна своим потомством. Отлавливать бабочку, конечно, бессмысленно, но если осенью или весной заметить скрученные листья, которые обычно висят на паутине, то эти листья лучше сжечь, чтобы не появились гусеницы, — отметила она.
В селе Толмачево под Новосибирском местная жительница Марина Чайковская сняла видео с необычной бабочкой. Бражник залетел к девушке в сад и летал возле цветущей сирени.