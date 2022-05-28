«Как снег зимой». Из-за жаркого мая в Новосибирске раньше времени появились стайки бабочек-боярышниц

— Бабочка не приносит никакого особого вреда. А вот гусеницы, то есть личинки, перед тем как окуклиться наедаются, прилепляются к веточкам яблони, малины, груши. Эта бабочка сейчас летает, спаривается, откладывает яйца, потом появляются личинки, которые заворачиваются в листья плодовых деревьев на зиму. До весны они находятся в этом домике, в сухих листьях, а потом выползают гусеницы, которые едят почки — побеговые и плодоносные. То есть бабочка вредна своим потомством. Отлавливать бабочку, конечно, бессмысленно, но если осенью или весной заметить скрученные листья, которые обычно висят на паутине, то эти листья лучше сжечь, чтобы не появились гусеницы, — отметила она.

