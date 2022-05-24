Цветущая сирень под Новосибирском приманила днем ночную бабочку — видео
Эта бабочка может развивать скорость до 60 км/ч
В селе Толмачево под Новосибирском местная жительница Марина Чайковская сняла видео с необычной бабочкой. Бражник залетела к девушке в сад и летала возле цветущей сирени.
— Она схожа с маленькой птичкой колибри, — считает автор видео.
Заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев рассказал, что это подмаренниковый бражник.
— Это обычный у нас вид. Считается, что это ночная бабочка, но очень часто этот вид попадается днем, особенно, когда цветет сирень, — рассказал заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.
Как сообщается в «Большой российской энциклопедии», бражник относится к семейству сумеречных и ночных бабочек. Крылья в длине могут достигать 20 сантиметров. Бабочка имеет мощное тело. Всего в мире их 1200 видов, в России — около 55 видов. Бабочки отличаются большой скоростью полета и могут развивать до 60 км/ч. Они, как и колибри, способны зависать над цветком.
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