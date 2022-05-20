Под Новосибирском обнаружили гнездо редкого черного аиста
Птица считается исчезающим видом, плохо размножается и занесена в Красную книгу
В Болотнинском районе Новосибирской области обнаружено гнездо редкого черного аиста.
— Гнездо нашли бывший лесничий этого участка Анатолий Гоцман и его знакомый Алексей Блинов. Они увидели гнездо, но не знали, что это за птица. А я много лет занимаюсь бердвотчингом — присматриваю за птицами и фотографирую дикую природу — и дружу со многими из Болотнинского района. И вот мне сообщили, что нашли что-то, но не знают что. Ну, и надо, мол, сфотографировать, зафиксировать… А это — тайга, Новобибеевская тайга, где все представители дикой фауны есть. И меня туда привезли. Ну, и увидели гнездо: подтвердилось, что это черный аист. А черных аистов, как пишут, всего 9500 по всему миру. Это просто редчайшая птица. Космонавтов в космос запускают чаще, чем появляются гнёзда, — рассказывает корреспонденту НГС фотограф Татьяна Нурхайдарова.
Черный аист (Ciconia Nigra) — уникальный исчезающий вид, принадлежащий семейству аистовых. Занесен в Красную книгу России и Красные книги соседних стран. Плохо размножается в природе и заповедниках. Основное место обитания — глухие старые леса. Вымирает из-за плохих условий гнездования: чтобы особи размножались, необходимы заболоченные участки, мелководья, широкие открытые речные долины и высокоствольные леса. Численность в России — не более 500 гнездящихся пар. (Красная книга России).
Как уточнила женщина, изначально гнездо обнаружили в период его постройки аистами, а во второй раз, когда наблюдатели приехали фотографировать редких птиц, аисты уже высиживали яйца.
— Мы сразу сообщили об этом главе района, он дал указания в лесхоз, а я еще сообщила госинспектору охотнадзора, чтобы взяли под охрану этот участок и дали возможность вывести птенцов. В общем, сделали всё, что могли, — заметила Татьяна Нурхайдарова.
Женщина добавила, что теперь специалисты хотят найти в Новобибеевской тайге орхидею Калипсо луковичную, чтобы добиться придания этому лесу статуса заказника и тем самым спасти от незаконной вырубки, которая здесь регулярно ведется. Кстати, редкую орхидею Калипсо на днях впервые обнаружили в Новосибирской области — НГС сообщил об этой уникальной находке 19 мая.
— В Новосибирской области это — первое найденное [за последние годы] гнездо черного аиста. В алтайских ленточных борах известно больше гнезд. В Алтайском крае активно ведется программа по мониторингу таких аистов: их там кольцуют, метят трекерами, — подтвердила редкость обнаруженной птицы новосибирский орнитолог Елена Шнайдер.
В мае 2021 года НГС писал, что в Маслянинском районе по GPS-трекеру был замечен известный черный аист Роберт. Что делала окольцованная на Алтае в Маслянинском районе, орнитологи точно сказать не смогли. Возможно, аист скрывался в Новосибирской области от выстрелов алтайских охотников.