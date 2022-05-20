Под Новосибирском обнаружили гнездо редкого черного аиста

В Болотнинском районе Новосибирской области обнаружено гнездо редкого черного аиста.



— Гнездо нашли бывший лесничий этого участка Анатолий Гоцман и его знакомый Алексей Блинов. Они увидели гнездо, но не знали, что это за птица. А я много лет занимаюсь бердвотчингом — присматриваю за птицами и фотографирую дикую природу — и дружу со многими из Болотнинского района. И вот мне сообщили, что нашли что-то, но не знают что. Ну, и надо, мол, сфотографировать, зафиксировать… А это — тайга, Новобибеевская тайга, где все представители дикой фауны есть. И меня туда привезли. Ну, и увидели гнездо: подтвердилось, что это черный аист. А черных аистов, как пишут, всего 9500 по всему миру. Это просто редчайшая птица. Космонавтов в космос запускают чаще, чем появляются гнёзда, — рассказывает корреспонденту НГС фотограф Татьяна Нурхайдарова.

