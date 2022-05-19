Почему собаки не любят кошек, зачем высовывают язык, и еще 8 вопросов про домашних питомцев

Все собаки разные. Есть те, которые прекрасно живут вместе с котами. Но самая крепкая дружба между этими животными может получиться только с детства. Знаю дворнягу, которая росла в одном доме с котенком. Они все шалости делали вместе, сообща. А вот взрослые кошки совсем не понимали эту собаку. Она же, в свою очередь, не знала, из-за чего кошки шипят на нее. Ну и в целом собаки ведут более активный образ жизни, а коты, наоборот, любят тишину и покой. Можно сказать, что это две противоположности.