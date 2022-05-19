Почему собаки не любят кошек, зачем высовывают язык, и еще 8 вопросов про домашних питомцев

Почему собаки верные? Зачем метят территорию? Из-за чего лижут лапы? Эти вопросы интересуют многих владельцев домашних питомцев. Корреспондент NGS55.RU Ольга Скворцова узнала ответы у Оксаны Максич, руководителя омской региональной общественной организации «Федерация кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства», руководителя клуба «Умные собачки».
1
Почему собаки лают?
Лай — это одно из средств общения. Если, например, кто-то пришел в гости или постучал в дверь, собаки лают, потому что радуются, боятся или охраняют. Если же они делают это на улице при виде других собак, то, возможно, боятся, желают пообщаться или агрессивно настроены. Они могут лаять даже во сне. А вообще любую собаку можно отучить это делать.
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2
Почему собаки плачут?
Бывает, что собаки скулят из-за перевозбуждения, когда желают получить вкусняшку, игрушку или еще что-то. Могут плакать из-за боли. Вот пример: если мы трогаем лапу собаки и она скулит, значит ей больно. Нужно срочно идти к ветеринару. Еще эти животные могут плакать от скуки (так сказать, душа у них тоже болит).
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3
Почему собаки верные?
Тут можно сравнить собак с детьми. Они ведь по своему развитию достигают возраста трехлетнего ребенка. А малыш до трех лет еще не испорчен миром, он знает только маму, которая заботится и любит. Вот и хозяевам нужно давать своим питомцам в первую очередь любовь, а уже потом воспитывать и прочее.
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4
Почему собаки не любят кошек?
Все собаки разные. Есть те, которые прекрасно живут вместе с котами. Но самая крепкая дружба между этими животными может получиться только с детства. Знаю дворнягу, которая росла в одном доме с котенком. Они все шалости делали вместе, сообща. А вот взрослые кошки совсем не понимали эту собаку. Она же, в свою очередь, не знала, из-за чего кошки шипят на нее. Ну и в целом собаки ведут более активный образ жизни, а коты, наоборот, любят тишину и покой. Можно сказать, что это две противоположности.
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5
Почему собаки виляют хвостом?
Не всегда виляющий хвост означает, что собака рада. Она может это делать и когда хочет вас укусить, просто потому, что перевозбуждена. Поэтому нужно смотреть не только на хвост. Что она делает в этот момент: лает, скулит или молчит. Можно читать поведение животного по морде, ведь у собак, как и у людей, хорошо выражена мимика.
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6
Почему собаки нападают на людей?
По разным причинам. Например, когда охраняют себя, сородичей, территорию, хозяина, еду. Или же причиной нападения может быть нездоровая психика животного — бешенство, или это пожилая собака, у которой всё болит и ее всё раздражает. Ну и, конечно, если это дворовая собака и в нее постоянно летят камни или ее обижают, то она делает выводы, что лучшая защита — нападение.
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7
Почему собаки лижут лапы?
Собаки чаще всего лижут лапы, потому что у них что-то болит, например, из-за растяжения или ушиба. Нужно срочно идти к ветеринару. А еще, как вариант, — может быть, собака запачкала лапы в чем-то вкусном, а может, что-то прилипло и мешает.
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8
Почему собака — друг человека?
Собака будет с хозяином всю свою жизнь. Ей не важно, красивый ли человек и чем он занимается. Для этих питомцев главное, чтобы хозяин поскорее вернулся домой и с ним всё было хорошо. Это искренняя, ничем не испорченная любовь.
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9
Зачем собаки высовывают язык?
Чаще всего, чтобы охладиться — нормализовать свою температуру. Либо из-за нарушения здоровья, например, когда собака отравилась. Но тогда еще добавляется апатия, вялость, повышенное слюноотделение. А еще может высовывать язык, если ее обоняние по каким-то причинам (допустим, травма носа или неправильно подобранный намордник) притупилось. Либо так может показывать свое плохое эмоциональное состояние — стресс.
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10
Зачем собаки метят территорию?
Можно назвать это средством коммуникации. Так, запахом мочи сука призывает к половому акту, а кобель — показывает свое главенство. Также собаки, когда метят территорию, могут мстить или защищать свои владения от чужаков.
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