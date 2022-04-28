Бурые медведи вышли из спячки в НСО: один из них попал на видео

В Новосибирской области бурые медведи вышли из спячки. Одного из них сняли на видео в Куйбышевском районе. На записи животное увидело снимающего человека и убежало в другую сторону.

Видео было сделано на прошедших выходных, его опубликовало Министерство природных ресурсов НСО.

— Бурый медведь обитает на территории 14 муниципальных районов Новосибирской области. В настоящий момент его следы зафиксированы в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах. В непосредственной близости от населенных пунктов выход бурого медведя пока не зарегистрирован, что дает основание полагать о достаточной кормовой базе в местах естественной среды обитания, — отметил Валерий Шрейдер, заместитель министра природных ресурсов и экологии.