Бурые медведи вышли из спячки в НСО: один из них попал на видео
Эти животные обитают на территории 14 районов региона
В Новосибирской области бурые медведи вышли из спячки. Одного из них сняли на видео в Куйбышевском районе. На записи животное увидело снимающего человека и убежало в другую сторону.
Видео было сделано на прошедших выходных, его опубликовало Министерство природных ресурсов НСО.
— Бурый медведь обитает на территории 14 муниципальных районов Новосибирской области. В настоящий момент его следы зафиксированы в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах. В непосредственной близости от населенных пунктов выход бурого медведя пока не зарегистрирован, что дает основание полагать о достаточной кормовой базе в местах естественной среды обитания, — отметил Валерий Шрейдер, заместитель министра природных ресурсов и экологии.
В Новосибирской области уже все дикие животные вышли из спячки и ведут активный образ жизни. Как объяснили в Министерстве природы Новосибирской области, обычно медведи выходят к людям, потому что в деревнях заброшены поля и огороды, местами поросла густая растительность. Намного реже животные выходят к людям из-за любопытства и голода.
Серьезный вред для жизни медведя наносят лесные пожары, уточнил Валерий Шрейдер. Пожары нарушают среду обитания диких животных и птиц, уничтожают молодняк и кладки в местах гнездования.
— Во время пожара не все звери имеют возможность отдалиться в безопасное место. Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Мы призываем жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, — напомнил Валерий Шрейдер.
С 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность