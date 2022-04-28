СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 72.88
eur 75.92
Тема дняРейтинг зарплат директоров школ
Все новости
Все новости

Бурые медведи вышли из спячки в НСО: один из них попал на видео

Эти животные обитают на территории 14 районов региона

1 687
Бурый медведь обитает в 14 районах области

Бурый медведь обитает в 14 районах области

Поделиться

В Новосибирской области бурые медведи вышли из спячки. Одного из них сняли на видео в Куйбышевском районе. На записи животное увидело снимающего человека и убежало в другую сторону.

Видео было сделано на прошедших выходных, его опубликовало Министерство природных ресурсов НСО.

— Бурый медведь обитает на территории 14 муниципальных районов Новосибирской области. В настоящий момент его следы зафиксированы в Куйбышевском, Тогучинском, Маслянинском и Болотнинском районах. В непосредственной близости от населенных пунктов выход бурого медведя пока не зарегистрирован, что дает основание полагать о достаточной кормовой базе в местах естественной среды обитания, — отметил Валерий Шрейдер, заместитель министра природных ресурсов и экологии.

В Новосибирской области уже все дикие животные вышли из спячки и ведут активный образ жизни. Как объяснили в Министерстве природы Новосибирской области, обычно медведи выходят к людям, потому что в деревнях заброшены поля и огороды, местами поросла густая растительность. Намного реже животные выходят к людям из-за любопытства и голода.

Серьезный вред для жизни медведя наносят лесные пожары, уточнил Валерий Шрейдер. Пожары нарушают среду обитания диких животных и птиц, уничтожают молодняк и кладки в местах гнездования.

— Во время пожара не все звери имеют возможность отдалиться в безопасное место. Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Мы призываем жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, — напомнил Валерий Шрейдер.

С 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.

По теме (5)

видеомедведьприрода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2