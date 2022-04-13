Малый баклан впервые прилетел в Новосибирск — его добавили в новый вид птиц Сибири
Возможно, малые бакланы теперь будут появляться под Новосибирском чаще
В Новосибирск впервые за время наблюдения прилетели малые бакланы. Как рассказала орнитолог Елена Шнайдер в своем телеграм-канале,
— У птиц бывают сбои на миграции, когда по стечению обстоятельств птицы оказываются очень далеко от тех мест, где им должно быть. Так, в Сибирь регулярно залетают фламинго. А теперь вот и он — Microcarbo pygmaeus, — объяснила Елена Шнайдер.
Малых бакланов очень много в Европе, есть колонии в Азии. По словам новосибирского орнитолога, на север гнездовые колонии этого вида обычно не заходят.
— Ближайшее к Сибири место, где этот вид гнездится, — это либо север Каспийского моря, либо юг Казахстана — Алма-Ата, Шымкент. Итого 1500–2000 км по прямой. Но «потусить» летом малый баклан может и севернее. Однако до сих пор за пределы Казахстана на север он не вылетал, — сообщила Елена Шнайдер.
Первым сигналом, что баклан может появиться в Новосибирске, стало его появление под Семеем в Казахстане в марте этого года. В апреле же стая прилетела в Сибирь.
— 10–11 апреля алтайские бердвотчеры находят разрозненных малых бакланов под Барнаулом, и мы встречаем одного на самом западе Новосибирской области, — рассказала Елена Шнайдер.
По данным орнитолога, двух малых бакланов заметили в черте Новосибирска. Елена Шнайдер объясняет такое необычное местоположение бакланов непогодой.
— Что дальше станет с нашими бакланчиками? Я не знаю. Возможно, как и птицы под Нур-Султаном, они «протусят» у нас лето и улетят зимовать обратно на Каспий. А на следующий год прилетят снова, и это станет обычным делом. Именно такие залеты часто становятся первым шагом к освоению видом новых территорий, — подвела итог Елена Шнайдер.
Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер сфотографировала необычную синицу, которую также называют белой лазоревкой или князьком. У нее в основном белые перья, но крылья и хвост синие.