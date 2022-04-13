Малый баклан впервые прилетел в Новосибирск — его добавили в новый вид птиц Сибири

— Что дальше станет с нашими бакланчиками? Я не знаю. Возможно, как и птицы под Нур-Султаном, они «протусят» у нас лето и улетят зимовать обратно на Каспий. А на следующий год прилетят снова, и это станет обычным делом. Именно такие залеты часто становятся первым шагом к освоению видом новых территорий, — подвела итог Елена Шнайдер.