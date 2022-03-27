Новосибирский зоопарк ввел на три недели бесплатный вход — кто может им воспользоваться

С 28 марта по 18 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для пенсионеров. Об этом зоопарк сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
— Мы рады вам сообщить, что с 28 марта и по
В зоопарке пояснили, что такие акции проходят с
— Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека, — пояснили в зоопарке.
Для участия в акции необходимо предъявить документ, подтверждающий право на получение услуги. Также пенсионерам бесплатно предоставят скандинавские палочки для прогулки по зоопарку.
Также посмотрите забавное видео, которое сняла посетительница Новосибирского зоопарка. Один из обитателей — капибара — очень хочет дружить с гостями, но стекло не дает ей это делать.