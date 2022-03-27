Новосибирский зоопарк ввел на три недели бесплатный вход — кто может им воспользоваться

С 28 марта по 18 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для пенсионеров. Об этом зоопарк сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

— Мы рады вам сообщить, что с 28 марта и по 18 апреля 2 022 год а в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, вход бесплатный! Женщины от 55 лет , мужчины от 60 лет , — сказано в официальном сообщении.