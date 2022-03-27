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Новосибирский зоопарк ввел на три недели бесплатный вход — кто может им воспользоваться

Акция продлится три недели, начиная с 28 марта

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Женщины от 55 лет, мужчины от <nobr class="_">60 лет</nobr> могут посещать зоопарк бесплатно в течение трех недель

Женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет могут посещать зоопарк бесплатно в течение трех недель

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С 28 марта по 18 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для пенсионеров. Об этом зоопарк сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

— Мы рады вам сообщить, что с 28 марта и по 18 апреля 2022 года в нашем зоопарке проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, вход бесплатный! Женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, — сказано в официальном сообщении.

В зоопарке пояснили, что такие акции проходят с 2008 года дважды в год.

— Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека, — пояснили в зоопарке.

Для участия в акции необходимо предъявить документ, подтверждающий право на получение услуги. Также пенсионерам бесплатно предоставят скандинавские палочки для прогулки по зоопарку.

Также посмотрите забавное видео, которое сняла посетительница Новосибирского зоопарка. Один из обитателей — капибара — очень хочет дружить с гостями, но стекло не дает ей это делать.

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Новосибирский зоопаркбесплатный вход
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