Выдры устроили весенние купания в Новосибирском зоопарке — очень милое пятничное видео

В Новосибирском зоопарке речные выдры купаются и радуются пришедшей весне. На глазах посетителей они резвятся в воде. Забавное видео удалось снять постоянной гостье зоопарка Анне Новиковой.
На ролике выдры принимают ванну — вода течет из специального крана в запруду, окруженную льдом и снегом.
Речные выдры в коллекции Новосибирского зоопарка появились в 1967 году, а первое потомство было получено через 11 лет. Животные круглый год живут на улице.
Сейчас в Новосибирском зоопарке живут 8 выдр.
1 марта началась календарная весна. Обитатели Новосибирского зоопарка тоже чувствуют приближение тепла и проявляют нежность друг к другу. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова сняла на видео, как сибирские рыси ухаживают друг за другом.