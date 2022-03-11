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Выдры устроили весенние купания в Новосибирском зоопарке — очень милое пятничное видео

Посетители смогли полюбоваться на игры зверьков

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Речные выдры в коллекции Новосибирского зоопарка появились еще в 1967 году

Речные выдры в коллекции Новосибирского зоопарка появились еще в 1967 году

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В Новосибирском зоопарке речные выдры купаются и радуются пришедшей весне. На глазах посетителей они резвятся в воде. Забавное видео удалось снять постоянной гостье зоопарка Анне Новиковой.

На ролике выдры принимают ванну — вода течет из специального крана в запруду, окруженную льдом и снегом.

Речные выдры в коллекции Новосибирского зоопарка появились в 1967 году, а первое потомство было получено через 11 лет. Животные круглый год живут на улице.


Сейчас в Новосибирском зоопарке живут 8 выдр.

1 марта началась календарная весна. Обитатели Новосибирского зоопарка тоже чувствуют приближение тепла и проявляют нежность друг к другу. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова сняла на видео, как сибирские рыси ухаживают друг за другом.

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Новосибирский зоопарквесна
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