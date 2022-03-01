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Рыси встречают весну: милое видео с ухаживаниями больших кошек сняли в Новосибирском зоопарке

Животные чувствуют приближение тепла

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Рысь — самый крупный и самый северный представитель мелких кошачьих

Рысь — самый крупный и самый северный представитель мелких кошачьих

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Сегодня, 1 марта, началась календарная весна. Обитатели Новосибирского зоопарка тоже чувствуют приближение тепла и проявляют нежность друг к другу. Постоянная посетительница учреждения Анна Новикова сняла на видео, как сибирские рыси ухаживают друг за другом.

Большие кошки с нежностью вылизывают друг друга.

Сегодня также отмечается Всемирный день кошек.

Рысь — самый крупный и самый северный представитель мелких кошачьих. Этот вид распространен в Западной Сибири, на Алтае, в Хакасии. Внесен в Международную Красную книгу.

На прошлой неделе Новосибирский зоопарк сообщил о проснувшихся енотах и опубликовал у себя в соцсетях видео с животными. В ролике три енота лазают по решетке клетки и забавно едят, перебирая лапками.

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Новосибирский зоопаркрысь
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