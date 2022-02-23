Четвероногие беженцы Донбасса: крымчане спасают собак из обстреливаемых приютов

В приюте «Четыре лапки» постояльцев много — 350 собак, да еще дикие животные: енот, лисы. Даже козочки есть! Большинство животных попали в приют после 2014 года, когда на территории Донецкой и Луганской областей началась гражданская война. Чьи-то владельцы погибли, чьи-то дома были разрушены, и люди больше не смогли содержать питомцев, кто-то уезжал, надеясь вернуться за собакой, которую отдал на время в приют, но так и остался на новой родине… В общем, жертвы войны.



— Я предложила своим друзьям — крымским волонтерам симферопольского приюта «Лабродом» поддержать донецких товарищей: жизнь в ДНР сложная, помощь людям не всегда приходит вовремя, что уж говорить о собаках, но люди в «Четырех лапках» работают самоотверженные, таким очень хочется хоть чем-то подсобить.

«И мой Дружок со мною»

— Это неправда, что в Донецке массово бросают собак перед эвакуацией в Россию. Те, кто пишут про это в соцсетях, просто не знают наших людей, — говорит Ольга Сербаева, жительница Донецка. — Пункт эвакуации у меня под окнами, я всё прекрасно вижу. Едут на автобусах с кошками, попугайчиками в клетках, много мелких собак на руках. Спросила ветеринара таможни РФ — пускают животных без документов.

