Четвероногие беженцы Донбасса: крымчане спасают собак из обстреливаемых приютов

Слепой Дружок и его подружка, два лохматика, три спаниеля, две болонки, пудель, беспородный Мотя, тойпинчер и «довесок», найденный на трассе по пути в Донецк. Это первая партия хвостатых беженцев, которых доставили в Крым волонтеры. На своих машинах крымские ребята отправились помочь обитателям донецкого приюта «Четыре лапки».
— Я сама родом из Донецка, хоть уже давно живу в Симферополе, — рассказывает волонтер Кристина Поветкина. — Недавно мама попросила ей помочь перевести деньги в «Четыре лапки», вот так я про них узнала. Пошла в гости, и мне очень понравились люди, которые заботятся о питомцах, а «хвостики» сразу запали в душу.
В приюте «Четыре лапки» постояльцев много — 350 собак, да еще дикие животные: енот, лисы. Даже козочки есть! Большинство животных попали в приют после 2014 года, когда на территории Донецкой и Луганской областей началась гражданская война. Чьи-то владельцы погибли, чьи-то дома были разрушены, и люди больше не смогли содержать питомцев, кто-то уезжал, надеясь вернуться за собакой, которую отдал на время в приют, но так и остался на новой родине… В общем, жертвы войны.
— Я предложила своим друзьям — крымским волонтерам симферопольского приюта «Лабродом» поддержать донецких товарищей: жизнь в ДНР сложная, помощь людям не всегда приходит вовремя, что уж говорить о собаках, но люди в «Четырех лапках» работают самоотверженные, таким очень хочется хоть чем-то подсобить.
«И мой Дружок со мною»
— Это неправда, что в Донецке массово бросают собак перед эвакуацией в Россию. Те, кто пишут про это в соцсетях, просто не знают наших людей, — говорит Ольга Сербаева, жительница Донецка. — Пункт эвакуации у меня под окнами, я всё прекрасно вижу. Едут на автобусах с кошками, попугайчиками в клетках, много мелких собак на руках. Спросила ветеринара таможни РФ — пускают животных без документов.
— На границе мы встретили очень много людей с животными, их впускают в Россию без проблем. Те, кто едет на личном транспорте, стараются забрать своих животных, — рассказывает Кристина Поветкина. — Но не все это могут себе позволить. К тому же во время обстрелов животные сильно пугаются, убегают, могут травмироваться. Например, в приюте «Четыре лапки» в первую же канонаду две собаки получили инсульт: звуки взрывов для них — огромная психологическая травма.
Чтобы освободить место для животных, которые потерялись из-за обстрелов, получили травмы или просто остались без присмотра, крымские волонтеры решили вывезти часть собак. За первой партией отправились две машины с клетками, пеленками, поводками и кормом в багажнике. В первой — Кристина Поветкина с мужем, во второй — двое коллег-волонтеров.
Пока машины волонтеров двигались в сторону Донецка, в приюте «Четыре лапки» осталось всего два сотрудника — руководитель Ирина Волин и ее помощница. Остальные отправились в эвакуацию в Россию. Чтобы справиться с большим числом животных — выгулять, накормить, оказать медицинскую помощь, — женщинам пришлось перебраться в приют на жительство. Так вместе и ждали окончания обстрелов: две барышни и 350 собак.
«Пуделя я беру!»
Через 20 часов пути две машины крымских волонтеров подъехали к пропускному пункту Успенка — Матвеев Курган.
— Так как у меня есть донецкая прописка, мне разрешили пересечь границу, — рассказывает Кристина Поветкина. — А к нам навстречу на двух машинах уже везли собак из приюта. На всех «хвостиков» уже были документы, а руководитель приюта сделала дополнительные справки, так что 11 новых друзей мы получили без проблем. А собаки словно понимали, что им помогают: вели себя очень послушно, пошли с нами без проблем, зашли в клетки, машин не боялись. И мы отправились в обратный путь.
Добрались без приключений до Симферополя. А здесь их уже ждали добрые руки.
— Я просто не ожидала, что история наших собак получит такой отклик, — радуется Кристина Поветкина. — Всех беженцев сразу разобрали на домашние передержки, а четверо отправились в приют «Лабродом». Но самое главное, что многих собак уже хотят забрать домой. Сейчас ведем собеседования с потенциальными хозяевами, а вот пудель уже всё, забронирован. Через несколько дней отправиться в новый дом, в Керчь.
Первый опыт вывоза собак из-под обстрела оказался успешным. Поэтому на днях ребята планируют провести следующую командировку в приют.
— А слепого Дружка и его подружку, я, скорее всего, заберу себе, — говорит Кристина Поветкина. — Вы не представляете, какой это умный и ласковый пес, только подходишь к нему, а он уже танцует… Золото, а не собака!