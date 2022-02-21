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Фанат орангутана Бату прислал ему плед из Оренбурга — посмотрите, как обезьяна радуется подарку

Популярный зверь уже сделал из подарка гамак

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Бату всячески кутался в плед, а потом катался, как в гамаке

Бату всячески кутался в плед, а потом катался, как в гамаке

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Фанат орангутана Бату прислал ему в Новосибирский зоопарк подарок — плед из Оренбурга. Орангутан прославился на всю Россию и далеко за ее пределами из-за скандала вокруг голосования за талисман новогодней столицы страны.

Подарок орангутану очень понравился. Он всячески кутался в него, а потом катался, как в гамаке. Но при этом он пожадничал: свою жену Мишель особо не подпускал к подарку.

Ранее в Новосибирском зоопарке рассказывали, что Бату большой выдумщик и быстро находит применение всему, что оказывается у него в вольере:

— Он может порадоваться необычному на ощупь материалу и сразу разобрать его на нитки и что-нибудь связать. Летом удочки мастерит и просит банан, зимой просто разные приспособления: может веревочкой что-то упаковать, например, свой картон. Или попробовать привязать к чему-нибудь и подвесить. Они с Мишель много занимаются, и их надо занимать постоянно, в природе они целыми днями заняты: бродят и собирают себе пищу.

В зоопарке перечислили, чем можно порадовать орангутанов: постельным бельем, пеленками, пледами, майками большого размера (60+). Главное, чтобы вещи были чистыми.

Ранее НГС рассказал историю скандального голосования и представил подробную биографию Бату, который однажды уже был талисманом.

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Новосибирский зоопаркорангутанБату
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