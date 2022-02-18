«Почки, скорее всего, отбиты, потому что пинали»: домохозяйка рассказала, как спасла собаку, забрав у живодера

3 февраля 2022 года в соцсетях появилось видео, как в Красноярске парень выгуливает собаку и издевается над ней: пинает, хлещет поводком по морде, поднимает в воздух на поводке. Животное в этот момент даже и не пытается сопротивляться живодеру. Соседи, видя ежедневные издевательства над собакой, решили не молчать — сняли очередную «прогулку». Запись быстро разошлась в Сети.

Домохозяйка Елена решила не медлить и попытаться спасти пса от хозяина-живодера. Мы встретились с ней и узнали, что она сказала владельцу собаки, чтобы он отдал пса. Спойлер — сейчас у стаффордширского терьера Стефа началась новая жизнь.