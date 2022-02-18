«Почки, скорее всего, отбиты, потому что пинали»: домохозяйка рассказала, как спасла собаку, забрав у живодера

3 февраля 2022 года в соцсетях появилось видео, как в Красноярске парень выгуливает собаку и издевается над ней: пинает, хлещет поводком по морде, поднимает в воздух на поводке. Животное в этот момент даже и не пытается сопротивляться живодеру. Соседи, видя ежедневные издевательства над собакой, решили не молчать — сняли очередную «прогулку». Запись быстро разошлась в Сети.
Домохозяйка Елена решила не медлить и попытаться спасти пса от хозяина-живодера. Мы встретились с ней и узнали, что она сказала владельцу собаки, чтобы он отдал пса. Спойлер — сейчас у стаффордширского терьера Стефа началась новая жизнь.
Мы приехали в гости к Елене в частный дом в Красноярске. Там она живет с семьей и тремя собаками. Кстати, одна из них — тоже стаффордширский терьер, поэтому об особенностях породы девушка знает не понаслышке.
Елена рассказала нам, что ни к какой благотворительной организации себя не относит, а просто очень любит собак. Но пока многие красноярцы обсуждали нерадивого хозяина в комментариях, лишь одна домохозяйка приложила реальные усилия, чтобы избавить собаку от ежедневных издевательств.
— Как вы узнали об избиениях собаки?
— Я не видела то самое видео с избиением в соцсетях. Моя подруга посмотрела его и переслала моему мужу. Он позвонил мне с вахты и сказал о том, что там есть собака и надо ехать ее забирать.
— Куда? Откуда? Что за собака? Сами видите — у нас уже достаточно собак! Мы обсудили ситуацию с мужем, и решение было принято. Связались с зооволонтером из Иркутска Натальей Ветровой. Она рассказала, где находится пес, нашла парней-волонтеров, которые готовы были поехать спасать собаку. 5 февраля мы собрались и поехали за собакой.
— Что было после того, как вы нашли квартиру хозяина?
— Мы приехали, нашли его подъезд. К нам вышли соседи и рассказали, что действительно избивает, регулярно. Собака часто скулит. Мы постучались в квартиру, дверь открыл хозяин пса Геннадий. Выяснилось, что на видео выгуливал не он, якобы был на работе. А на кадры попал его брат Карл.
— Он позвал брата, мы начали задавать ему вопросы. Я и двое волонтеров пытались узнать, что сподвигло ударить животное. Он легко объяснил: «Ну, дернула собака меня». Мы попытались объяснить, что если дернула, это не значит, что нужно так избивать! Да, у меня тоже стаффы и тоже поводком по попе получают, и бывают моменты, что мы с ними ругаемся. Но до такой степени избивать, когда собака полностью уже подчинилась, и это видно на видео — я считаю это верх злости. Я попросила его отдать пса.
— В каком состоянии был пес?
— Он вывел стаффа, у которого были бешеные глаза, который был на панике. Он вылетел в подъезд и давай на всех агрессировать. Позже мы поняли, что, скорее всего, такую агрессию он проявлял из-за того, что ошейник был строгий. Пики были заточены прямо в шею. Когда мы в дальнейшем сняли ошейник, собака стала более спокойной.
— Шерсть у него сыпалась, болячки по телу, уши в ужасном состоянии, ни разу, наверное, они не чищенные. Худой, постоянно писал и какал — следствие неправильного питания. Когда я еще увидела, что в квартире живет двухлетняя девочка, меня это шокировало. Я спросила у хозяина: «А ты когда оставляешь собаку с ребенком, ты уверен, что он ее не трогает?» Ответил, что уверен, но у нас такой уверенности не было. То есть если бы эта история не предалась огласке, он бы и не узнал, что брат избивает собаку?
— Вы просто взяли собаку и уехали?
— Я сказала выходить на улицу, погуляем. Расслабится — заберем. Так и произошло. Погуляли минуты 4–5, потом он его спокойно посадил в машину, и Стеф о нем абсолютно забыл.
— Хозяин как-то с ним попрощался?
— Нет. Ноль, вот ноль эмоций. Вот придите ко мне сейчас хоть всей толпой, я ни одну из своих трех собак не отдам. Я буду грызть до последнего, но не отдам, потому что это мое. Единственные его слова были: «Если что-то у вас не получится, вы его верните».
— Мы сели и уехали. Где-то на середине дороги услышали рык сзади. Решили, что намордник всё-таки нужен, остановились около зоомагазина. Но, к сожалению, намордник даже не потребовался. Увидев намордник, Стеф нас обратно в машину не пустил. Мы полчаса подкармливали его вкусняшками, чтобы он просто дал нам сесть обратно. Была безумная агрессия. Мы приехали домой, решили, пусть он сначала успокоится, прежде чем вести его в ветеринарную клинику. Намордник он мне в течение двух дней так и не давал надеть.
Позже врачи подтвердили запущенный цистит, почки, скорее всего, отбиты, потому что пинали не раз. В правом предплечье выбита кость, запущены уши, подкожные инфекции, грибок.
— Стеф изменился за эти две недели?
— Да, очень изменился. Во-первых, он поправился. У него счастливые глаза, у нас прошли язвы в ушах. Он больше не расчесывает уши в кровь. Больше не агрессирует на тех, кто дома. Спокойно дает надеть и поводок, и намордник. Теперь видно, что он пытается доверять. Я почему-то уверена, что прежнего хозяина он к себе уже не подпустит.
— Вы планируете оставить собаку себе?
— Оставить себе мы его не можем. Сейчас мы ищем ему дом. Это должны быть люди, знающие эту породу. У них должно быть железное терпение, потому что его многому нужно переучить. Ну и важно, чтобы не было других животных. Сейчас он сильно агрессирует на других. Даже походы в ветеринарную клинику нам даются очень сложно. В первый визит он увидел там кошку, реакция была просто дикая. А когда увидел собаку, проявилась настоящая ярость.
По сообщению полиции, после того как видео распространилось в СМИ, в отношении хозяина пса начата проверка. Сам Геннадий подтвердил, что к нему действительно приходил участковый, записал его показания, в которых всю вину он переложил на брата.
В России действует закон о жестоком обращении с животными. Минимальное наказание по нему — штраф до 80 тысяч рублей, максимальное — 5 лет лишения свободы. Адвокат Сергей Напольских прокомментировал NGS24.RU ситуацию с издевательствами над собакой. Он уверен, что получить реальный срок за истязания беззащитного зверя можно, если за плечами уже есть уголовное прошлое.
— Человек, который впервые привлекается к уголовной ответственности, не получит реального срока. Потому что статья небольшой тяжести и сразу «посадить» его не смогут. Скорее всего, назначат штраф. Это самое распространенное наказание, которое наиболее вероятно будет назначено. Однако если хозяин ранее привлекался к уголовной ответственности, то может быть назначено уже реальное наказание в виде лишения свободы. Но для первого раза добиться реального срока для живодера невозможно, — заключил адвокат.
Специалист объяснил: чтобы наступила уголовная ответственность за жестокое обращение, животное должно получить увечья либо погибнуть. Увечьями считается любой вред здоровью — будь то порванное ухо или сломанное ребро.
Осенью 2021 года в Архангельске произошла жуткая история. Влюбленная пара замучила кота Кузю до смерти — они получили реальные сроки. По решению суда Анна-Виктория Громович получила 3 года и 2 месяца в колонии-поселении, Артем Лаврентьев — 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Сожители снимали на телефон пытки животного и выкладывали во «ВКонтакте».