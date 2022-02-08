Фанат орангутана Бату из Оренбурга захотел прислать ему в подарок пуховый платок — что на самом деле нужно обезьяне

Сотрудник Новосибирского зоопарка
— Он (поклонник Бату из Оренбурга. — Прим. ред.) попросил почтовый адрес зоопарка и хотел прислать в подарок орангутану, который сплотил людей всей страны (цитирую), оренбургский пуховый платок. Рассказала этому человеку, для чего и какие материалы мы даем орангутанам: постельное белье, пледы, махровые полотенца и футболки большого размера 60+. Фанат Батуши очень обрадовался, ведь он может купить это всё по интернету с доставкой прямо к любимцу. Надеюсь, что выберет интересную расцветку, — написала в соцсети сотрудница зоопарка.
Женщина сообщила корреспонденту НГС, что пуховым платком Бату был бы доволен и обязательно из него что-нибудь связал.
— Он может порадоваться необычному на ощупь материалу и сразу разобрать его на нитки и что-нибудь связать. Летом удочки мастерит и просит банан, зимой просто разные приспособления: может веревочкой что-то упаковать, например свой картон. Или попробовать привязать к чему-нибудь и подвесить. Они (Бату с самкой Мишель. — Прим. ред.) много занимаются и их надо занимать постоянно, в природе они целыми днями заняты: бродят и собирают себе пищу, — пояснила Вешневецкая.
Публикацию у себя на странице женщина окончила призывом приносить ненужные вещи животным зоопарка, потому что они требуются не только орангутанам. Главное, чтобы вещи были чисты.
— Вот бы сейчас каждый, кто топит, что Бату его самый любимый любимец, заглянул в свой шкаф и просто расхламил его, а ненужные пледы, постель и полотенца принес своему любимцу. Ему это действительно нужно, — написала Анастасия Вешневецкая.
Орангутан Бату из зоопарка имени Ростислава Шило стал известен на всю страну в результате организованного мэрией голосования по выбору талисмана новогодней столицы России, которой стал Новосибирск.
7 февраля НГС рассказал историю этого скандального голосования и представил подробную биографию Бату, который однажды уже был талисманом.