Фанат орангутана Бату из Оренбурга захотел прислать ему в подарок пуховый платок — что на самом деле нужно обезьяне

Сотрудник Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило Анастасия Вишневецкая написала сегодня у себя на странице в соцсети Facebook о разговоре с жителем Оренбурга, который захотел прислать орангутану Бату оренбургский пуховый платок.



— Он (поклонник Бату из Оренбурга. — Прим. ред.) попросил почтовый адрес зоопарка и хотел прислать в подарок орангутану, который сплотил людей всей страны (цитирую), оренбургский пуховый платок. Рассказала этому человеку, для чего и какие материалы мы даем орангутанам: постельное белье, пледы, махровые полотенца и футболки большого размера 60+. Фанат Батуши очень обрадовался, ведь он может купить это всё по интернету с доставкой прямо к любимцу. Надеюсь, что выберет интересную расцветку, — написала в соцсети сотрудница зоопарка.

