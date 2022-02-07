Горностай попал в фотоловушку в Новосибирске — он воровал мышек у больных птиц

Горностай попал в фотоловушку в ЖК «Горки Академгородка» в Новосибирске. Его сняла Елена Шнайдер, научный руководитель «Центра реабилитации диких животных». Горностай своровал пару мышек, которые предназначались для больных птиц, но, как уверяет орнитолог, их запасы от этого не пострадали.
— Вчера в сад прибежал какой-то хищный зверек из куньих. Это я поняла по следам и по растасканному мяску из «уличного морозильника» — ящика, в котором я зимой храню корма для пациентов из «Центра реабилитации диких животных». Поставила фотоловушку и сфотографировала чудесного горностая в зимнем меху! Хороший сосед пришел, — поделилась Елена Шнайдер.
Как объяснила корреспонденту НГС руководитель центра, за последние несколько лет горностаев натуралисты видели несколько раз.
— У нас есть колонок, хорек, куница и соболь иногда заходят. Натуралисты их видят иногда, когда наблюдают много за птицами в окрестностях Новосибирска, то встречают. Насколько я знаю, за последние несколько лет как минимум три раза видели горностая в районе Ботсада в Академгородке, в Новомарусино его следы видели и около Экспоцентра, — рассказала орнитолог.
Заяц попал ночью в видеоловушку, которую поставили в Ботсаду новосибирского Академгородка.