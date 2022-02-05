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В Новосибирской области впервые вырастили собственных карпов: покрыто 80% потребностей региона

В 2021 году в водоемы региона выпустили почти 60 миллионов мальков пеляди, сазана, карпа и других рыб

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Часть улова направляют на продажу в Европу

Часть улова направляют на продажу в Европу

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За 2021 год рыбхозяйства Новосибирской области выловили 12 326 тонн рыбы (105% от уровня прошлого года). Зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило почти 60 миллионов особей. Впервые смогли вырастить и собственных карпов.

— В настоящее время наша область полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом пеляди и сазана, — цитирует пресс-служба правительства региона начальника отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства региона Сергея Данильченко. — В 2021 году произведен собственный рыбопосадочный материал карпа. Произведенного объема достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данном рыбопосадочном материале на 80%.

Рыбу из Новосибирской области поставляют в том числе за рубеж. За минувший год в Германию, Данию, Францию и Чехию отправили более 1,1 тысячи тонн новосибирской рыбы (на 12% больше, чем в 2020 году).

Рыбная продукция, произведенная в Новосибирской области, по-прежнему находит своего потребителя не только в самой области и российских регионах, но и за рубежом. Причем спрос на нее растет.

— На субсидии на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования в 2021 году направлено 20 миллионов рублей из областного бюджета, — добавили в правительстве региона.

В январе 2022 года под Новосибирском поймали трех человек с незаконными сетями для ловли. Ущерб от действий сибиряков составил 330 тысяч рублей. Как уточнили НГС в пресс-службе полиции, среди рыбы оказались караси, окуни и судаки. Полицейские изъяли снасти, которыми пользовались браконьеры, и пойманную рыбу.

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