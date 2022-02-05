В Новосибирской области впервые вырастили собственных карпов: покрыто 80% потребностей региона

За 2021 год рыбхозяйства Новосибирской области выловили 12 326 тонн рыбы (105% от уровня прошлого года). Зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило почти 60 миллионов особей. Впервые смогли вырастить и собственных карпов.



— В настоящее время наша область полностью обеспечивает себя рыбопосадочным материалом пеляди и сазана, — цитирует пресс-служба правительства региона начальника отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства региона Сергея Данильченко. — В 2021 году произведен собственный рыбопосадочный материал карпа. Произведенного объема достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данном рыбопосадочном материале на 80%.

