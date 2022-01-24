Власти заявили об угрозе появления в НСО вируса, опасного для животных

Под ограничения также попадают шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных. Живые животные, восприимчивые к ящуру, тоже не смогут приехать в Новосибирскую область в ближайшее время.

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