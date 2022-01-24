Власти заявили об угрозе появления в НСО вируса, опасного для животных

В Новосибирскую область 23 января поступила вакцина от ящура. Весь крупнорогатый скот привьют из-за вспышки ящура в Казахстане и отдельных регионах России. Помимо этого, 12 января Управление Россельхознадзора по Новосибирской области ограничило ввоз животных и продукции животноводства из соседней республики.
— В связи с появлением очагов возникла реальная угроза заноса вируса ящура на территорию Новосибирской области. Решением Россельхознадзора от 29 декабря 2021 года 10 регионов Российской Федерации, граничащих с Республикой Казахстан, перевели на другой статус. С благополучного без вакцинации на благополучный с вакцинацией. В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору рекомендовала немедленно приступить к вакцинации поголовья животных от ящура, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
В воскресение в Новосибирскую область поступило 460 тысяч доз вакцины для крупнорогатого скота. Как объяснили в министерстве, этого будет достаточно для первого этапа вакцинации. Сейчас власти начинают развозить вакцину по районам Новосибирской области.
Ящур (афтозная лихорадка, эпизоотический стоматит) — острое инфекционное заболевание животных, главным образом крупного рогатого скота, коз и свиней, выражающееся в лихорадке и образовании сыпи в виде пузырьков (афт) на слизистой полости рта и на коже в области копытец. Наиболее подвержены заболеванию молодые животные, у которых ящур протекает тяжело, с массовой гибелью.
По данным Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан
Помимо этого, Россельхознадзор с 12 января 2022 года ввел временные ограничения на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана.
— Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию, — рассказали на сайте Россельхознадзора.
Под ограничения также попадают шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных. Живые животные, восприимчивые к ящуру, тоже не смогут приехать в Новосибирскую область в ближайшее время.
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