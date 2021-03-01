Для кошек разработали вакцину от COVID-19: как это повлияет на людей

В марте планируется начать клинические испытания особенной вакцины от коронавируса — для кошек. Разработкой препарата занимались совместно подразделение EvviVax итальянского стартапа Takis Biotech и американская компания Applied DNA Sciences. Как оказалось, кошачьи тоже могут болеть COVID-19 .



Это стало известно еще в самом начале пандемии, сначала были случаи в Ухани, позднее заболел тигр в Нью-Йоркском зоопарке. В России первое больное животное было выявлено 21 мая прошлого года на территории Москвы — РНК вируса обнаружили в пробах биологического материала, полученного от домашней кошки. Об этом сообщал Россельхознадзор.

