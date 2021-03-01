Для кошек разработали вакцину от COVID-19: как это повлияет на людей

В марте планируется начать клинические испытания особенной вакцины от
Это стало известно еще в самом начале пандемии, сначала были случаи в Ухани, позднее заболел тигр в Нью-Йоркском зоопарке. В России первое больное животное было выявлено
— По данным сайта Американского центра по контролю за заболеваниями, известны случаи заражения кошек коронавирусом и протекания болезни в легкой форме. Но передача вируса от человека к животному и от животного к человеку еще не до конца
Очередным поводом задуматься о передаче вируса из популяции человека в популяцию животных и обратно стали события в Дании, где прошлой осенью переносчиками мутировавшего штамма вируса стали норки. Но и ранее одной из теорий происхождения коронавируса была рекомбинация коронавирусов летучих мышей и панголинов (ВОЗ пока не нашла этому подтверждения). У кошек ранее тоже имелся коронавирус, но, в отличие от
— Весной прошлого года я высказывал предположение о том, что, поскольку кошки болеют кошачьим вариантом коронавируса, у людей, которые с ними контактируют, может возникать перекрестный
Будет ли передаваться через кошек человеческий коронавирус, пока достоверно сказать не может
— Открытие вариантов
Ученые уже завершили отбор домашних кошек для первой фазы испытаний. Они получат две дозы вакцины-кандидата LinearDNA, а затем будут наблюдаться в течение шести месяцев.
— Основная конечная цель
После завершения первого и второго этапов исследований создатели вакцины рассчитывают подать заявку на получение условной лицензии, которая предоставляется на продукты, которые удовлетворяют чрезвычайные потребности, такие как вспышка
Ранее также сообщалось, что в России тоже ведется работа над созданием вакцины против