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«Мразям счастья не будет». Цыганка-бизнесвумен сдала золото на 3 миллиона и открыла во дворце приют для собак

Елена Телегина стала зоозащитницей после серьезной травмы

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Елена содержит приют уже десятый год

Елена содержит приют уже десятый год

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Девять лет назад Елена Телегина возвращалась домой, шла по частному сектору и заступилась за женщину, на которую напали. В ответ она получила нож в голову. В больнице из ее виска вытащили лезвие, провели операцию, она чудом осталась жива.

Тогда Елена решила изменить свою жизнь. Из владелицы строительной фирмы она превратилась в зоозащитницу с открытой душой. Из своего дворца она сделала приют для бездомных животных.

Строила первые дома в Академическом

Елена родилась в Кушве, отец — цыган, мама — русская. До страшного нападения женщина делала карьеру в строительной сфере. Сначала работала на стройке, стала посредником, потом директором компании, после открыла собственную фирму. По словам хозяйки, и свой дом она возводила сама.

— Еще в молодости я сбежала в Казахстан и вышла замуж, а вернулась уже с сыном. У меня есть образование, я всю жизнь работала. Все цыганские обычаи я нарушила — ношу брюки, стригу и крашу волосы. Сейчас в основном общаюсь только с русской частью семьи, — объяснила Елена.

Приют расположился в частном доме <nobr class="_">№ 97</nobr> на улице Пархоменко

Приют расположился в частном доме № 97 на улице Пархоменко

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Зоозащитница с гордостью показывает благодарственные письма от чиновников, которые говорили ей спасибо за вклад в строительную сферу. Она вспоминает, как участвовала в возведении набережной в Арамиле, а также первых домов в Академическом.

— Когда я работала у главы Арамиля, он в шутку сказал как-то: «Ты, Лена, не цыганка, а раздолбайка», — вспоминает она.

У каждого питомца своя история

У каждого питомца своя история

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До того как приютить животных в собственном доме, Елена помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Своих работяг со стройки я пускала пожить. Много лет помогала бомжам, которые потеряли документы, или старикам, — рассказывает она. — Однажды нашли мы бабушку, которую родственники выкинули из квартиры. Правда, несколько раз помощь мне выходила боком. Некоторые начинали воровать, подсаживались на наркотики. Была у меня волонтерка, так она решила аферы проворачивать у меня под носом: продавала корм, который привозили в приют. Я бы никогда такого не позволила. В итоге она спилась — всё бумерангом возвращается.

В приюте есть и породистые псы

В приюте есть и породистые псы

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Все животные тут доверяют только своей хозяйке

Все животные тут доверяют только своей хозяйке

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Сдала всё золото в ломбарды

История приюта «Марс» началась, когда Елену в 2012-м выписали из больницы. Тогда знакомые предложили ей взять себе на передержку несколько собак. Хобби переросло в основной род деятельности. Правда, денег оно не приносило.

— Я сдала в ломбард всё золото, что у меня было, в итоге вышло около трех миллионов рублей. На эти деньги больше шести лет я содержала кошек и собак. Все животные стерилизованы и привиты, — объясняет зоозащитница. — Никогда не просила денег, в последнее время только пишу в Instagram, что можно привезти корм.

Деньги, вырученные с драгоценностей, позволили содержать приют шесть лет без посторонней помощи

Деньги, вырученные с драгоценностей, позволили содержать приют шесть лет без посторонней помощи

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Чеки из ломбардов — каждый на десятки тысяч рублей

Чеки из ломбардов — каждый на десятки тысяч рублей

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В приюте все собаки содержатся бесплатно. Когда Елена отдает кого-то из питомцев, то всегда предупреждает: если собака или кошка не приживутся, их можно вернуть обратно.

— У меня после травмы появилось что-то вроде дара. Я вижу людей: добрые они или злые. Поэтому не каждому готова отдать животное, — отметила Елена. — Я бы могла зарабатывать снятием порчи, но только один раз я это использовала, помогла дочке подруги. А в приют я вложила все деньги и здоровье.

Все псы содержатся бесплатно

Все псы содержатся бесплатно

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В вольерах у них чисто

В вольерах у них чисто

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Елена признается, что не смогла бы содержать приют без своих друзей: среди них — силовики, бизнесмены, чиновники, бывшие коллеги и, конечно, ветеринары.

— Без близких я бы не справилась, — говорит она. — Строить вольеры помогали сын и мои работники. В самом приюте сейчас живут и помогают с приютом двое моих строителей. Подруга-ветеринар часто выручает, проводя бесплатные операции.

Все псы накормлены

Все псы накормлены

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Привозят питомцев, хозяева которых умерли

В «Марсе» сейчас живут 66 собак и 11 кошек. Часть хвостатых — в доме, часть — в вольерах, некоторые остаются здесь на годы. В двухэтажном жилище, как и на заднем дворе, чисто и совсем нет запаха, а за каждым из питомцев стоит целая история.

Мотя знает команды

Мотя знает команды

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Например, африканского бурбуля Мотю бывшие хозяева привязали к столбу недалеко от приюта и оставили. Он дрессированный — дает лапу, выполняет команды «сидеть» и «лежать», но из-за возраста стал ленивым и всё делает за вкусняшки.

Когда Моте понадобилась операция (у пса обнаружили кисту), Елена поехала к ветеринару. В клинике она встретила тойтерьера Тюбика, его привезли усыпить. Домой зоозащитница вернулась уже с двумя собаками.

Тойтерьера Тюбика хотели усыпить

Тойтерьера Тюбика хотели усыпить

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— У меня есть подруга-следователь. Когда кто-то одинокий умирает, животных некуда девать, их приносят ко мне, — рассказывает она. — Так произошло с черным псом, который пугливый. Женщину увезли в реанимацию, он остался один в квартире на улице Гурзуфской. Дважды пыталась пристроить — не уживается: скулит и не ест. Так и живет у меня уже который год.

Этот пес не приживается в семьях

Этот пес не приживается в семьях

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Свой дом Елена называет «проходной двор», и это вполне объяснимо. За время, что мы были в приюте, одного котенка забрали новые хозяева, женщина приходила уточнить, можно ли взять кошку, а сын с отцом приехали посмотреть вольеры и спросить, какой корм можно привезти.

Семейная пара забрала котенка, которого недавно спасли из мешка в мусорном баке

Семейная пара забрала котенка, которого недавно спасли из мешка в мусорном баке

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Отец с сыном пришли в приют, чтобы узнать, какой корм можно привезти

Отец с сыном пришли в приют, чтобы узнать, какой корм можно привезти

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— Того котенка, что забрали, мы нашли на помойке завязанным в мусорном мешке, когда вывозили мусор, — отметила хозяйка. — У нас он прожил недолго, быстро нашлись добрые руки. К сожалению, так бывает нечасто.

Рыжий кот жил в соседнем доме, но с травмой пришел к приюту. Прежняя хозяйка так и не забрала его оттуда

Рыжий кот жил в соседнем доме, но с травмой пришел к приюту. Прежняя хозяйка так и не забрала его оттуда

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Рыжая кошка сама пришла к дому Елены с гниющей дыркой в животе. Женщина вылечила ее и откормила. Эта кошка раньше жила в соседском доме, и ее хозяйка, хоть и видела, что сбежавшее животное уже выздоровело, так и не решилась забрать ее обратно.

«Те, кто бросает животных, — мрази»

В Instagram приюта Елена выкладывает не только информацию о питомцах. Она показывает людей, которые помогают приюту, и рассказывает о жизни «Марса». Например, недавно делилась историей Зайца — неходячего пса бросила волонтер Екатерина. Спустя четыре года для животного нашлись новые хозяева, а его горе-куратору повезло меньше.

— У Екатерины за то, что бросила Зайца, счастья не было и нет. Мама ее с дочкой выгнала из дома. Екатерина вышла замуж за рецидивиста, на работу их обоих не брали, — делится в соцсетях Елена. — Пришла ко мне, просила у меня пожить. Но Екатерина бросила Зайца, и ей вернулось также бумерангом. Она осталась брошенная на улице, без жилья. Как пришли деньги, так и ушли, закончилась красивая жизнь и красивый отдых.

Также в своих постах зоозащитница прикладывает крепким словцом всех, кто бросает животных.

— Мразям, которые предают божьих тварей, счастья не будет, — считает Елена.

— Когда проходишь между жизнью и смертью, понимаешь, что деньги — не главное в жизни, — признается женщина. — Я правда чувствую злость к людям, помешанным на деньгах. Нужно ценить дружбу и репутацию. А те, кто кидает людей и животных, — сволочи.

Животные прекрасно уживаются друг с другом

Животные прекрасно уживаются друг с другом

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Путин поддержал в открытии муниципального приюта

Много лет мечтой Елены было создать городской приют с ветклиникой. Четыре года назад она пыталась выбить на него финансирование, писала письма Владимиру Путину, требовала обратить внимание на проблему, но так и не сумела добиться денег от местных чиновников, хоть на уровне администрации президента идею и поддержали.

— Мы бесплатно разработали концепцию, план, сделали расчеты, но никому это было не нужно. Надеюсь, хоть в будущем кто-то сможет реализовать эту идею, — говорит зоозащитница.

Чиновники говорили, что готовы помочь, но денег на приют так и не выделили

Чиновники говорили, что готовы помочь, но денег на приют так и не выделили

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Вообще, история этого приюта — это бесконечная борьба. Соседи не раз обращались в полицию из-за лая, на Елену пытались заводить административные дела за использование частной земли в качестве приюта для животных. Каждый раз она отстаивала своих подопечных.

Елена готовится раздать своих собак

Елена готовится раздать своих собак

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Сейчас хозяйке приюта стало тяжело его содержать из-за состояния здоровья

Сейчас хозяйке приюта стало тяжело его содержать из-за состояния здоровья

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Раньше Елена водила экскурсии для детей

Раньше Елена водила экскурсии для детей

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К сожалению, сейчас зоозащитница готовится продавать дом и по возможности раздавать собак. Елене из-за болезни тяжело ходить, скоро предстоит госпитализация, и она уже не сможет сама ухаживать за сотней питомцев. Хозяйка признается, что не жалеет, что положила целое состояние и собственное здоровье на заботу о бездомных питомцах. Провожая нас, она озвучивает свой девиз: «Честно жить хреново, но зато не стыдно».

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