«Мразям счастья не будет». Цыганка-бизнесвумен сдала золото на 3 миллиона и открыла во дворце приют для собак

Девять лет назад Елена Телегина возвращалась домой, шла по частному сектору и заступилась за женщину, на которую напали. В ответ она получила нож в голову. В больнице из ее виска вытащили лезвие, провели операцию, она чудом осталась жива.
Тогда Елена решила изменить свою жизнь. Из владелицы строительной фирмы она превратилась в зоозащитницу с открытой душой. Из своего дворца она сделала приют для бездомных животных.
Строила первые дома в Академическом
Елена родилась в Кушве, отец — цыган, мама — русская. До страшного нападения женщина делала карьеру в строительной сфере. Сначала работала на стройке, стала посредником, потом директором компании, после открыла собственную фирму. По словам хозяйки, и свой дом она возводила сама.
— Еще в молодости я сбежала в Казахстан и вышла замуж, а вернулась уже с сыном. У меня есть образование, я всю жизнь работала. Все цыганские обычаи я нарушила — ношу брюки, стригу и крашу волосы. Сейчас в основном общаюсь только с русской частью семьи, — объяснила Елена.
Зоозащитница с гордостью показывает благодарственные письма от чиновников, которые говорили ей спасибо за вклад в строительную сферу. Она вспоминает, как участвовала в возведении набережной в Арамиле, а также первых домов в Академическом.
— Когда я работала у главы Арамиля, он в шутку сказал как-то: «Ты, Лена, не цыганка, а раздолбайка», — вспоминает она.
До того как приютить животных в собственном доме, Елена помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
— Своих работяг со стройки я пускала пожить. Много лет помогала бомжам, которые потеряли документы, или старикам, — рассказывает она. — Однажды нашли мы бабушку, которую родственники выкинули из квартиры. Правда, несколько раз помощь мне выходила боком. Некоторые начинали воровать, подсаживались на наркотики. Была у меня волонтерка, так она решила аферы проворачивать у меня под носом: продавала корм, который привозили в приют. Я бы никогда такого не позволила. В итоге она спилась — всё бумерангом возвращается.
Сдала всё золото в ломбарды
История приюта «Марс» началась, когда Елену в
— Я сдала в ломбард всё золото, что у меня было, в итоге вышло около трех миллионов рублей. На эти деньги больше шести лет я содержала кошек и собак. Все животные стерилизованы и привиты, — объясняет зоозащитница. — Никогда не просила денег, в последнее время только пишу в Instagram, что можно привезти корм.
В приюте все собаки содержатся бесплатно. Когда Елена отдает кого-то из питомцев, то всегда предупреждает: если собака или кошка не приживутся, их можно вернуть обратно.
— У меня после травмы появилось что-то вроде дара. Я вижу людей: добрые они или злые. Поэтому не каждому готова отдать животное, — отметила Елена. — Я бы могла зарабатывать снятием порчи, но только один раз я это использовала, помогла дочке подруги. А в приют я вложила все деньги и здоровье.
Елена признается, что не смогла бы содержать приют без своих друзей: среди них — силовики, бизнесмены, чиновники, бывшие коллеги и, конечно, ветеринары.
— Без близких я бы не справилась, — говорит она. — Строить вольеры помогали сын и мои работники. В самом приюте сейчас живут и помогают с приютом двое моих строителей. Подруга-ветеринар часто выручает, проводя бесплатные операции.
Привозят питомцев, хозяева которых умерли
В «Марсе» сейчас живут 66 собак и 11 кошек. Часть хвостатых — в доме, часть — в вольерах, некоторые остаются здесь на годы. В двухэтажном жилище, как и на заднем дворе, чисто и совсем нет запаха, а за каждым из питомцев стоит целая история.
Например, африканского бурбуля Мотю бывшие хозяева привязали к столбу недалеко от приюта и оставили. Он дрессированный — дает лапу, выполняет команды «сидеть» и «лежать», но из-за возраста стал ленивым и всё делает за вкусняшки.
Когда Моте понадобилась операция (у пса обнаружили кисту), Елена поехала к ветеринару. В клинике она встретила тойтерьера Тюбика, его привезли усыпить. Домой зоозащитница вернулась уже с двумя собаками.
— У меня есть подруга-следователь. Когда кто-то одинокий умирает, животных некуда девать, их приносят ко мне, — рассказывает она. — Так произошло с черным псом, который пугливый. Женщину увезли в реанимацию, он остался один в квартире на улице Гурзуфской. Дважды пыталась пристроить — не уживается: скулит и не ест. Так и живет у меня уже который год.
Свой дом Елена называет «проходной двор», и это вполне объяснимо. За время, что мы были в приюте, одного котенка забрали новые хозяева, женщина приходила уточнить, можно ли взять кошку, а сын с отцом приехали посмотреть вольеры и спросить, какой корм можно привезти.
— Того котенка, что забрали, мы нашли на помойке завязанным в мусорном мешке, когда вывозили мусор, — отметила хозяйка. — У нас он прожил недолго, быстро нашлись добрые руки. К сожалению, так бывает нечасто.
Рыжая кошка сама пришла к дому Елены с гниющей дыркой в животе. Женщина вылечила ее и откормила. Эта кошка раньше жила в соседском доме, и ее хозяйка, хоть и видела, что сбежавшее животное уже выздоровело, так и не решилась забрать ее обратно.
«Те, кто бросает животных, — мрази»
В Instagram приюта Елена выкладывает не только информацию о питомцах. Она показывает людей, которые помогают приюту, и рассказывает о жизни «Марса». Например, недавно делилась историей Зайца — неходячего пса бросила волонтер Екатерина. Спустя четыре года для животного нашлись новые хозяева, а его горе-куратору повезло меньше.
— У Екатерины за то, что бросила Зайца, счастья не было и нет. Мама ее с дочкой выгнала из дома. Екатерина вышла замуж за рецидивиста, на работу их обоих не брали, — делится в соцсетях Елена. — Пришла ко мне, просила у меня пожить. Но Екатерина бросила Зайца, и ей вернулось также бумерангом. Она осталась брошенная на улице, без жилья. Как пришли деньги, так и ушли, закончилась красивая жизнь и красивый отдых.
Также в своих постах зоозащитница прикладывает крепким словцом всех, кто бросает животных.
— Мразям, которые предают божьих тварей, счастья не будет, — считает Елена.
— Когда проходишь между жизнью и смертью, понимаешь, что деньги — не главное в жизни, — признается женщина. — Я правда чувствую злость к людям, помешанным на деньгах. Нужно ценить дружбу и репутацию. А те, кто кидает людей и животных, — сволочи.
Путин поддержал в открытии муниципального приюта
Много лет мечтой Елены было создать городской приют с ветклиникой. Четыре года назад она пыталась выбить на него финансирование, писала письма Владимиру Путину, требовала обратить внимание на проблему, но так и не сумела добиться денег от местных чиновников, хоть на уровне администрации президента идею и поддержали.
— Мы бесплатно разработали концепцию, план, сделали расчеты, но никому это было не нужно. Надеюсь, хоть в будущем кто-то сможет реализовать эту идею, — говорит зоозащитница.
Вообще, история этого приюта — это бесконечная борьба. Соседи не раз обращались в полицию из-за лая, на Елену пытались заводить административные дела за использование частной земли в качестве приюта для животных. Каждый раз она отстаивала своих подопечных.
К сожалению, сейчас зоозащитница готовится продавать дом и по возможности раздавать собак. Елене из-за болезни тяжело ходить, скоро предстоит госпитализация, и она уже не сможет сама ухаживать за сотней питомцев. Хозяйка признается, что не жалеет, что положила целое состояние и собственное здоровье на заботу о бездомных питомцах. Провожая нас, она озвучивает свой девиз: «Честно жить хреново, но зато не стыдно».