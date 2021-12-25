«Мразям счастья не будет». Цыганка-бизнесвумен сдала золото на 3 миллиона и открыла во дворце приют для собак

Девять лет назад Елена Телегина возвращалась домой, шла по частному сектору и заступилась за женщину, на которую напали. В ответ она получила нож в голову. В больнице из ее виска вытащили лезвие, провели операцию, она чудом осталась жива.



Тогда Елена решила изменить свою жизнь. Из владелицы строительной фирмы она превратилась в зоозащитницу с открытой душой. Из своего дворца она сделала приют для бездомных животных.



Строила первые дома в Академическом

Елена родилась в Кушве, отец — цыган, мама — русская. До страшного нападения женщина делала карьеру в строительной сфере. Сначала работала на стройке, стала посредником, потом директором компании, после открыла собственную фирму. По словам хозяйки, и свой дом она возводила сама.

