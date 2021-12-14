В Академгородок прилетели первые снегири. А где дрозды и свиристели?

Первые снегири в этом году появились в Академгородке. Большая часть этих птиц до сих пор не прилетела в город, так как не было продолжительных морозов. По этой же причине в городе до сих пор не наблюдались дрозды и свиристели.
— В Новосибирске никогда не было много снегирей. Сейчас они в пригороде, когда ударят морозы — они прилетят в город лакомиться семенами сирени и ясеня, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский. — Дрозды, как и снегири, гнездятся в окрестностях Новосибирска и прилетят в город также в морозы. Видел вчера их достаточно большую стаю в Академгородке.
Свиристели в этом году задержались в другом регионе.
— Сейчас передают сильные морозы в Красноярском крае и, возможно, это их сподвигнет к перемещению к нам, в более южные районы. Трудно прогнозировать их перемещения, не зная, насколько успешно было их размножение летом и насколько сказались лесные пожары в том регионе, где находится их гнездовой ареал, — отметил орнитолог. — Обычно их часть прилетает уже в октябре. В этом году птиц пока нет.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирск на зимовку прилетели черные вороны. Стаи птиц обосновались рядом со зданием Управления ФСБ по Новосибирской области в центре города.