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«Подумала, что птицу держат в плену»: орел-карлик из Сибири улетел в Мумбаи и смотрит шоу в Болливуде

Новосибирские ученые впервые смогли отследить передвижение редкой птицы

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Встретиться с орлом-карликом мечтают местные фильммейкеры

Встретиться с орлом-карликом мечтают местные фильммейкеры

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Орел-карлик, которому в этом году новосибирские ученые поставили трекер отслеживания, был обнаружен в Индии в городе Мумбаи рядом со съемочной площадкой Болливуда. Это первый случай, когда смогли отследить перемещение редкого вида орлов и узнать место, где они зимуют. Трекер в этом году установили ученые из «Российской сети изучения и охраны пернатых хищников».

Орел-карлик, по описанию Красной книги, входит в семейство ястребиных. Это небольшой орел, несколько крупнее канюка (Buteo buteo), крылья большие и достаточно узкие, хвост длинный, ровно обрезанный. Длина — 45–55 см, размах крыльев — 100–132 см, вес — 0,5–1,3 кг. Находится под угрозой исчезновения.

Как рассказала новосибирский орнитолог Елена Шнайдер, один из наших орлов-карликов прилетел в Мумбаи.

— Я увидела это первой и сначала очень испугалась: подумала, что орла поймали и держат в плену в доме. Но потом разобралась, что сигнал приходит из зарослей на окраине большой парковки в промзоне. А через несколько часов, после очередного сеанса связи, стало очевидно, что орел вообще отлично проводит время в Мумбаи. Теперь ужасно хочется, чтобы кто-то из знакомых фотографов-натуралистов из Махараштры сгонял к орлу на локацию и сфотографировал его. Орлик красивый, с кольцами и передатчиком, — рассказала в своем телеграм-канале Елена Шнайдер.

Орел-карлик был помечен трекером в этом году на Алтае. Пометили двоих орлов этого вида, но второй пропал в Монголии. Это самка, которая носит имя СВ24.

— Нам впервые вообще удалось отследить миграцию орла-карлика из Сибири до мест зимовки. Это пятая попытка с 2014 года. Конечно, не было секретом, что западное побережье Индии пользуется популярностью у этого вида на зимовках. Но ведь есть еще зимовки со всех сторон Бенгальского залива. И куда именно улетают наши Сибирские орлы, было неясно. А вот теперь у нас есть как минимум один известный миграционный путь, — сообщает орнитолог.

Миграционный путь важно знать для ученых. В случае угрозы для орлов такие знания помогут понять, на каких популяциях помимо местных беда может отразиться.

— Я теперь постоянно мониторю перемещения СВ24. В Мумбаи о встрече с птицей мечтают фильммейкеры, местное природоохранное общество и отдельно взятые фотографы. В газетах про нее не пишут. А СВ24 ночует на холмике с видом на Болливуд, местные пишут, что с ее позиции должны быть видны вечерние реалити-шоу. А днем орел летает над жилыми кварталами Мумбаи в мангровые заросли, — поделилась Елена Шнайдер.

В Железнодорожном районе Новосибирска 24 ноября рядом с домом на улице Челюскинцев, 44 села хищная птица. Выяснилось, что она могла прилететь в город на охоту.

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