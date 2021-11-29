«Подумала, что птицу держат в плену»: орел-карлик из Сибири улетел в Мумбаи и смотрит шоу в Болливуде

Как рассказала новосибирский орнитолог Елена Шнайдер, один из наших орлов-карликов прилетел в Мумбаи.



— Я увидела это первой и сначала очень испугалась: подумала, что орла поймали и держат в плену в доме. Но потом разобралась, что сигнал приходит из зарослей на окраине большой парковки в промзоне. А через несколько часов, после очередного сеанса связи, стало очевидно, что орел вообще отлично проводит время в Мумбаи. Теперь ужасно хочется, чтобы кто-то из знакомых фотографов-натуралистов из Махараштры сгонял к орлу на локацию и сфотографировал его. Орлик красивый, с кольцами и передатчиком, — рассказала в своем телеграм-канале Елена Шнайдер.

Орел-карлик был помечен трекером в этом году на Алтае. Пометили двоих орлов этого вида, но второй пропал в Монголии. Это самка, которая носит имя СВ24.

— Нам впервые вообще удалось отследить миграцию орла-карлика из Сибири до мест зимовки. Это пятая попытка с 2014 года. Конечно, не было секретом, что западное побережье Индии пользуется популярностью у этого вида на зимовках. Но ведь есть еще зимовки со всех сторон Бенгальского залива. И куда именно улетают наши Сибирские орлы, было неясно. А вот теперь у нас есть как минимум один известный миграционный путь, — сообщает орнитолог.

