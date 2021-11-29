«Зрелище душераздирающее». В Сочи своры бродячих собак нападают на жителей города и туристов. Защитить людей некому

В городе нет службы, которая бы занималась безнадзорными животными. Вся надежда на президента
Сочинские паблики на днях взорвала видеозапись, на которой снято, как охранник «Сочи парк отеля», затянув на шее собаки ремень, выбрасывает почти бездыханное тело за ворота отеля. Видео сняли очевидцы происшествия. Эту запись продублировали все сочинские СМИ. Комментаторы не скупились на проклятья в адрес охранника, люди называли его живодером, который на глазах у гостей отеля едва не убил собаку. Появилась информация, что сотрудника отеля задержала полиция. Официальных комментариев от МВД опубликовано не было. Известно, что собака выжила. Администрация «Сочи парк отеля» сообщила в соцсетях, что была проведена служебная проверка, собаку нашли, она не травмирована.
— Создавая комфортные условия для отдыха, администрация отеля принимает меры к обеспечению безопасности жизни и здоровья гостей, в том числе меры по недопущению на территорию комплекса бродячих собак. В связи с чем сотрудник охраны, выполняя свои должностные обязанности, применив в качестве поводка ремень, по возможности избегая причинения боли бродячей собаке, вывел ее за территорию, — говорится в комментарии администрации отеля.
Очевидцы случившегося сообщили корреспонденту Sochi1.RU, что в администрацию отеля поступали жалобы от гостей на то, что на территории находятся несколько агрессивных бродячих собак, и просили решить проблему.
— В соседнем номере у нас жила семейная пара с ребенком 6 лет. Девочка бежала по территории, на нее выскочила огромная собака и чудом не покусала. Девочка потом несколько ночей не спала и одна перестала вообще на улицу выходить, — сообщила постоялица отеля Ольга. По ее словам, охраннику не с первого раза удалось изловить собаку, она пыталась укусить его за руки, поскольку ошейника у него с собой не было, ему пришлось вытащить ремень из брюк и использовать его в качестве ошейника и поводка.
— Зрелище было, конечно, душераздирающее, собака пыталась освободиться. Но я считаю, что охранник действовал по закону. Он обязан оградить гостей от опасностей. Я спрашивала потом в администрации отеля, куда можно позвонить, чтобы вызвать спецслужбу, которая доставит собаку в приют, мне сказали, что такой службы нет, также как нет муниципального приюта, — негодует Ольга. По ее словам, всем гостям отеля было жалко собаку, она же не виновата, что оказалась на улице, но рисковать здоровьем людей тоже нельзя.
Отдыхающая из Башкирии Людмила Москалева рассказала, что на днях встретилась со сворой собак недалеко от Олимпийского парка, около часа они не давали ей сделать и шага, пока из соседнего дома не вышел мужчина и не разогнал их.
— Рано утром я пошла на набережную, чтобы прогуляться. Решила сократить путь, свернула на небольшую улочку в совхозе «Россия» и встретила собачью свадьбу. Несколько огромных агрессивных кобелей рычали на меня, сверкая глазами. Я встала как вкопанная, пыталась сделать шаг, они рычали. И не уходили. Стою, реву. Вышел мужик, камнями их отогнал. Он мне сказал, что бродячих собак стало очень много, — рассказала Людмила. Теперь она старается так рано на прогулки не выходить, а про вечерние вообще забыла. Вчера, прогуливаясь днем, видела эту же свору, которая пополнилась новыми собаками. Людмила негодует, что такое происходит на самом крупном курорте страны в туристической зоне.
— Я пыталась узнать, куда позвонить с жалобой. Звонила в администрацию, там вообще меня футболили, и так никто ничего не сказал внятного. Позвонила в полицию, они сказали, что если на меня эти собаки нападут, тогда мне, возможно, помогут, — рассказала Людмила.
А жительнице Сочи Людмиле Дацковской при встрече с бродячими собаками повезло меньше. 19 ноября она приехала к знакомым в село Орел-Изумруд, чтобы помочь в разгрузке стройматериалов. Рядом с жилищным комплексом «Неаполь» на нее набросилась бродячая собака.
— Я к машине подхожу, откуда, я даже не видела эту собаку, а она выскочила и сначала укусила меня за бедро, а потом за голень. Вырвала клок, штаны порвала. У меня кровища как потекла! Я давай скорую вызывать. Она полтора часа ехала, у меня полный кроссовок крови. Они меня привезли в травмпункт в Адлерском районе, — рассказала Людмила, там перевязку сделали, но не могли решить с вакциной от бешенства, поскольку 17 ноября она сделала прививку от ковида.
— Врач говорит, что не знает, как поведет себя эта вакцина от ковида, если мы сейчас вам поставим от бешенства. И мне от бешенства так и не стали делать. Я приехала домой и в группу этого дома написала, чтобы были осторожны. И стали все писать, что там 10–15 собак бегает. А эта собака со щенками, — рассказала Людмила. В понедельник она пошла к травматологу, чтобы поставить вакцину от бешенства, и там ей тоже боялись ее ставить. Консультировались с инфекционистами, звонили в Краснодар, в Москву, в общей сложности в поликлинике Людмила просидела 6,5 часов, и ее всё же вакцинировали от бешенства в присутствии врача и 2 часа за ее состоянием наблюдали. Инициативная группа жителей дома, возле которого собака напала на Людмилу, написали обращения мэру Сочи, губернатору и даже Путину.
— Жители дома дозвонились до приемной мэрии, а там ответили: «У нас приютов нет. Какие вы хотите, чтобы мы меры приняли? Вы просто прикармливайте этих собак и они будут благодушны к вам», — рассказала Людмила. Кроме меня искусали маленькую девочку, девушку-студентку, эта собака порвала на ней куртку и брюки.
— Это ведь не только в этом районе. Я живу на улице Зеленой, у нас тоже столько этих собак, мы ходим на остановку, они лежат на входе в магазины целыми стаями. Моя соседка шла по верхней дороге, где мы пешком ходим, там мусорные ящики и там 15 штук этих собак. У нее в кульке были какие-то продукты, учуяли запах и ринулись на нее, — рассказал Людмила. Уже неделя прошла после укуса, но рана заживает с трудом, кроме того, она получила серьезную психологическую травму, обострились хронические заболевания.
Жительница Санкт-Петербурга, собственница квартиры в ЖК «Неаполь» Анна Щука рассказала, что эта же белая собака, которая покусала Людмилу, 8 ноября набросилась на ее маленькую дочь, а 7 ноября был покусан соседский мальчик, причем серьезно — ему понадобилось лечение у хирурга.
— Мы были в середине июля, этой собаки не было. Когда приехали сейчас, мы ее увидели, и у нее были уже щенки, они жили на территории ЖК в районе детской площадки. Там где-то есть дырки, и там они жили, пока были совсем маленькие. Она на какое-то время уходила за пределы ЖК, где-то ее прикармливали местные жители, потом она сюда возвращалась и щенков кормила, — рассказала Анна. Собака нападает внезапно, при этом даже не лает, жители дома опасаются выходить во двор, вчера вечером дворняжка там гуляла. Анна обратилась в приемную Путину, оттуда пришел ответ, что ее обращение спущено в администрацию Краснодарского края.
— Участковый приходил, когда случилось нападение, взял показания, сказал, раз нет состава преступления, нет ответственной стороны, они не могут ничего сделать с этой собакой. Они бессильны. Приютов мы не нашли, таких которые примут. А волонтеры не могут. Управляющая компания обтянула сеткой периметр, но собака всё равно ее прогрызла, — говорит Анна. Сейчас ее дочь получает вакцину от бешенства, и семья не может из-за этого вернуться домой в Санкт-Петербург.
— Прививки от бешенства ставятся одна за другой. 20 ноября мы поставили четвертую вакцину, и у нас следующая только 8 декабря. Я начала обзванивать питерские больницы и поликлиники. Мне сказали, что прием только через хирурга или педиатра, есть шанс пропустить эту вакцинацию, а там если пропускаешь, то курс заново начинается. Мы решили не рисковать, остаться здесь, — говорит Анна. Ее дочь теперь боится собак и плохо спит по ночам. Теперь и остальные родители ЖК боятся отпускать детей гулять на закрытой территории и сами стараются лишний раз не выходить из дома, кроме многодетной собаки возле их ЖК живут несколько штук крупный особей, две из них беременны, к весне свора увеличится в разы. Жалобы на нападения собак поступают из разных районов Сочи.
По данным администрации города, в Сочи 8 общественных зоозащитных организаций, которые содержат приюты для бездомных животных. Они работают за счет собственных средств, пожертвований, добровольных взносов граждан и организаций, при этом городские власти якобы помогают приютам в их работе. В феврале этого года пресс-служба сообщала, что власти подобрали муниципальный участок в районе улицы, подходящий для размещения крупного приютного комплекса. Найден инвестор и достигнута договоренность о строительстве приюта и размещении в нем отловленных животных, кроме того, еще один приют для сочинских бродячих собак будет открыт в Туапсе.
Муниципальной программой «Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи» в этом году предусмотрены бюджетные ассигнования на деятельность по обращению с безнадзорными животными в сумме 3 миллиона 112 тысяч рублей. За счет этих средств предусмотрен их отлов и содержание.
Сочинская зоозащитница Ольга Носковец говорит, что на самом деле ситуация с безнадзорными животными в Сочи пущена на самотек, волонтеры «задыхаются» в стремлении помочь всем брошенным животным.
— 90 процентов случаев покусанных людей — это не бродячие собаки, а на самовыгуле, у которых есть хозяева, которым также плевать на своих животных, как и городской администрации. Обещали еще в 2018 году выделить участок земли на Транспортной под муниципальный приют, но ничего не выделено и программы по стерилизации свернуты. Сейчас вообще никто не контролирует это, — говорит Ольга. Она считает, что законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными в Сочи не исполняется и уже давно требуется вмешательство прокуратуры. Зоозащитники много раз обращались к властям с просьбой предоставить землю для строительства большого приюта, всё остальное волонтеры готовы взять на себя.
— Земли нет в Сочи для приюта, вся земля в федеральной собственности. Если находится земля, она сразу становится федеральной собственностью. Как жилые комплексы строить, так сразу земля находится. Как приют построить, так нет участка, — говорит Ольга. По ее информации на курорте сейчас два переполненных приюта, один из них волонтерский, зоозащитники его содержат на свои средства и благотворительную помощь от граждан, второй приют — «Поводок» — был открыт перед Олимпиадой фондом «Вольное дело» по инициативе Олега Дерипаски.
— Нам и машину обещали, что будет ездить в отдаленные районы и проводить бесплатную стерилизацию. Сейчас стерилизация стоит в среднем 5 тысяч рублей. Никто не хочет ее делать, бабушки на пенсии не будут. У людей лишних денег нет, они на мусорки свозят коробки со щенками, а мы подбираем. Собак нам подкидывают. Всё, что они могут — это травить собак и кошек. Но это же репутация курорта, и так — садизм на каждом шагу, — говорит Ольга. У нее на частном подворье сейчас живут 15 собак, и чуть ли не каждый день подкидывают новых. И таких, как она, в Сочи несколько десятков, остальные либо просто выбрасывают собак и кошек на улицу, либо отправляют на самостоятельный выгул. У многих, по мнению Ольги, сознание примитивное, и относятся к животным они, как к вещам. Про закон об обязательном чипировании домашних животных давно забыли, владельцы собак не несут за них никакой ответственности. От этого страдают сами животные и люди, а главное — дети, для которых нападение собаки — травма на всю жизнь.
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