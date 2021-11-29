«Зрелище душераздирающее». В Сочи своры бродячих собак нападают на жителей города и туристов. Защитить людей некому

Отдыхающая из Башкирии Людмила Москалева рассказала, что на днях встретилась со сворой собак недалеко от Олимпийского парка, около часа они не давали ей сделать и шага, пока из соседнего дома не вышел мужчина и не разогнал их.



— Рано утром я пошла на набережную, чтобы прогуляться. Решила сократить путь, свернула на небольшую улочку в совхозе «Россия» и встретила собачью свадьбу. Несколько огромных агрессивных кобелей рычали на меня, сверкая глазами. Я встала как вкопанная, пыталась сделать шаг, они рычали. И не уходили. Стою, реву. Вышел мужик, камнями их отогнал. Он мне сказал, что бродячих собак стало очень много, — рассказала Людмила. Теперь она старается так рано на прогулки не выходить, а про вечерние вообще забыла. Вчера, прогуливаясь днем, видела эту же свору, которая пополнилась новыми собаками. Людмила негодует, что такое происходит на самом крупном курорте страны в туристической зоне.



— Я пыталась узнать, куда позвонить с жалобой. Звонила в администрацию, там вообще меня футболили, и так никто ничего не сказал внятного. Позвонила в полицию, они сказали, что если на меня эти собаки нападут, тогда мне, возможно, помогут, — рассказала Людмила.



«Вырвала клок»

А жительнице Сочи Людмиле Дацковской при встрече с бродячими собаками повезло меньше. 19 ноября она приехала к знакомым в село Орел-Изумруд, чтобы помочь в разгрузке стройматериалов. Рядом с жилищным комплексом «Неаполь» на нее набросилась бродячая собака.



— Я к машине подхожу, откуда, я даже не видела эту собаку, а она выскочила и сначала укусила меня за бедро, а потом за голень. Вырвала клок, штаны порвала. У меня кровища как потекла! Я давай скорую вызывать. Она полтора часа ехала, у меня полный кроссовок крови. Они меня привезли в травмпункт в Адлерском районе, — рассказала Людмила, там перевязку сделали, но не могли решить с вакциной от бешенства, поскольку 17 ноября она сделала прививку от ковида.



— Врач говорит, что не знает, как поведет себя эта вакцина от ковида, если мы сейчас вам поставим от бешенства. И мне от бешенства так и не стали делать. Я приехала домой и в группу этого дома написала, чтобы были осторожны. И стали все писать, что там 10–15 собак бегает. А эта собака со щенками, — рассказала Людмила. В понедельник она пошла к травматологу, чтобы поставить вакцину от бешенства, и там ей тоже боялись ее ставить. Консультировались с инфекционистами, звонили в Краснодар, в Москву, в общей сложности в поликлинике Людмила просидела 6,5 часов, и ее всё же вакцинировали от бешенства в присутствии врача и 2 часа за ее состоянием наблюдали. Инициативная группа жителей дома, возле которого собака напала на Людмилу, написали обращения мэру Сочи, губернатору и даже Путину.

