Бобры построили плотину на реке в Новосибирске — чем это может грозить местным жителям

В Новосибирске из-за хатки бобра участок реки Ельцовка-1 включили в список мест возможного подтопления. На плотину, которую возвело животное, жители дома на улице Кавалерийской, 25 начали жаловаться в конце октября:

— Их жилище угрожает размыву грунта вблизи дома. Река была естественной ливневкой, но сейчас она остановилась. Мы попробовали сами разобрать жилище бобра, но за ночь всё восстанавливается, — возмущался читатель НГС.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выезжал на место строительства плотины, но осторожное животное так и не попало в его объектив.