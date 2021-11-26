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Бобры построили плотину на реке в Новосибирске — чем это может грозить местным жителям

Специалисты уже выезжали на место и планируют проверить его еще раз будущей весной

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Местные жители разбирали плотину, но трудолюбивый бобер всё восстанавливал заново

Местные жители разбирали плотину, но трудолюбивый бобер всё восстанавливал заново

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В Новосибирске из-за хатки бобра участок реки Ельцовка-1 включили в список мест возможного подтопления. На плотину, которую возвело животное, жители дома на улице Кавалерийской, 25 начали жаловаться в конце октября:

— Их жилище угрожает размыву грунта вблизи дома. Река была естественной ливневкой, но сейчас она остановилась. Мы попробовали сами разобрать жилище бобра, но за ночь всё восстанавливается, — возмущался читатель НГС.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выезжал на место строительства плотины, но осторожное животное так и не попало в его объектив.

С жалобами люди обратились и к местному депутату горсовета Василию Стрекалову, который попросил специалистов мэрии проверить безопасность плотины.

— Мне ответили, что животные опасности не несут, но за ними будут присматривать, — рассказал корреспонденту НГС Василий Стрекалов.

Ответ на обращение он разместил у себя на странице в Facebook.

— В ходе обследования территории вблизи указанного в обращении адреса факт наличия плотины подтвержден, уровень воды в реке повышен незначительно, что на данный момент не представляет угрозы подтопления жилого дома, — говорится в документе. — Вопрос взят на контроль отделом ГО и ЧС администрации Центрального округа и включен в список мест возможного подтопления и затрудненного пропуска паводковых и талых вод.

В мэрии пообещали, что проверят плотину в следующем году, когда начнет сходить снег.

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Ранее НГС писал, что в дренажном ручье на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска поселился бобер — он начал строить себе плотину. Из-за этого жилые дома и одна из главных дорог микрорайона «Шлюз» могла быть затоплена.

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