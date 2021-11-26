Бобры построили плотину на реке в Новосибирске — чем это может грозить местным жителям

В Новосибирске из-за хатки бобра участок реки
— Их жилище угрожает размыву грунта вблизи дома. Река была естественной ливневкой, но сейчас она остановилась. Мы попробовали сами разобрать жилище бобра, но за ночь всё восстанавливается, — возмущался читатель НГС.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков выезжал на место строительства плотины, но осторожное животное так и не попало в его объектив.
С жалобами люди обратились и к местному депутату горсовета Василию Стрекалову, который попросил специалистов мэрии проверить безопасность плотины.
— Мне ответили, что животные опасности не несут, но за ними будут присматривать, — рассказал корреспонденту НГС Василий Стрекалов.
Ответ на обращение он разместил у себя на странице в Facebook.
— В ходе обследования территории вблизи указанного в обращении адреса факт наличия плотины подтвержден, уровень воды в реке повышен незначительно, что на данный момент не представляет угрозы подтопления жилого дома, — говорится в документе. — Вопрос взят на контроль отделом ГО и ЧС администрации Центрального округа и включен в список мест возможного подтопления и затрудненного пропуска паводковых и талых вод.
В мэрии пообещали, что проверят плотину в следующем году, когда начнет сходить снег.
Ранее НГС писал, что в дренажном ручье на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска поселился бобер — он начал строить себе плотину. Из-за этого жилые дома и одна из главных дорог микрорайона «Шлюз» могла быть затоплена.