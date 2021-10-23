Пятнистое сокровище: как снежных барсов едва не уничтожили в России, а теперь пытаются возродить

Жестокие девяностые

Первые следы ирбисов на юге Красноярского края обнаружил зоолог Борис Завацкий в 1978 году. К тому моменту на этой территории уже существовал Саяно-Шушенский заповедник. Организовали его в 1976-м для изучения влияния Саяно-Шушенской ГЭС на природу, но в дальнейшем именно ирбис стал основным охраняемым видом заповедника. В последующие 20 лет сотрудники 7 раз воочию встречали этих кошек.

Девяностые и нулевые стали катастрофой для снежных барсов в России. Их нещадно убивали даже в заповеднике. У людей не было работы и денег, а шкура ирбисов ценилась очень высоко — их скупали в качестве декора для дома, сбывали чаще всего в Китай. Государству же в те тяжелые времена было не до охраны природы. Тогда-то эти кошки и оказались на грани вымирания в России, объясняет старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

В истории Саяно-Шушенской группировки было немало ужасных историй гибели ирбисов, но особенно трагичная — про самку, которая погибла в браконьерской петле, а следом за ней — и весь выводок котят.

