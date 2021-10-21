Сервалу с «хрустальной болезнью» спасли лапы. Как сейчас выглядит кот, на которого потратили миллион

Сервал Тиффани с редкой «хрустальной болезнью» вернулась в Москву после лечения в Новосибирске. У котенка были переломаны задние лапы из-за редкой «хрустальной болезни». Она не могла ходить, а теперь веселится и разносит квартиру хозяйки.

Тиффани заболела в начале этого года. У котенка из-за неправильного питания кости стали очень слабыми, и у нее сломались нижние части бедренных костей справа и слева. Сервал был в нескольких клиниках, где пытались срастить переломы, но в итоге образовалась инфекция, а все штифты перестали выполнять свои функции. За счет этого произошли серьезные изменения в коленных суставах. Лапки были под углом 90 градусов. Тиффани не могла ходить.