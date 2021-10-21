Сервалу с «хрустальной болезнью» спасли лапы. Как сейчас выглядит кот, на которого потратили миллион

Сервал Тиффани с «хрустальной болезнью» научилась снова бегать и прыгать
Сервал Тиффани с редкой «хрустальной болезнью» вернулась в Москву после лечения в Новосибирске. У котенка были переломаны задние лапы из-за редкой «хрустальной болезни». Она не могла ходить, а теперь веселится и разносит квартиру хозяйки.
Тиффани заболела в начале этого года. У котенка из-за неправильного питания кости стали очень слабыми, и у нее сломались нижние части бедренных костей справа и слева. Сервал был в нескольких клиниках, где пытались срастить переломы, но в итоге образовалась инфекция, а все штифты перестали выполнять свои функции. За счет этого произошли серьезные изменения в коленных суставах. Лапки были под углом 90 градусов. Тиффани не могла ходить.
Столичные ветеринары не смогли ничего сделать и предложили ампутацию. Сергей Горшков, ветеринарный врач-хирург клиники «Бэст» в Новосибирске, согласился на рискованное вмешательство и за пять часов заново собрал лапы. В итоге всё закончилось успешно. Ему удалось сохранить задние конечности животного, которыми Тиффани уже научилась пользоваться.
Посмотрите, как она радуется жизни.
Всего на лечение животного в разных клиниках страны хозяева потратили почти миллион рублей. Сейчас сервал проходит реабилитацию.
— Она наши телефоны выхватывает — не дает себя снимать. Чувствует она себя хорошо. Сейчас занимаемся восстановлением и поддерживаем результат. Особенного лечения уже не требуется, как и операций, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка сервала Татьяна. — Учим ее плавать. Думаем на занятия походить, чтобы ноги разминала. Бегает она хорошо. Все движения молниеносные. Не сгибаются задние лапы, потому что там нет колен. Это приносит ей дискомфорт, но она быстро адаптируется.
Для Тиффани ее хозяйки завели аккаунт в Instagram, где публикуют все новости о сервале.
Подробную историю лечения Тиффани вы можете посмотреть в другом нашем видео.
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