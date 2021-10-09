Крупные и пушистые, они практически не линяют и идеально уживаются даже с аллергиками. Эту породу кошек 30 лет назад случайно обнаружили прямо на улицах сибирских городов — никто специально их не разводил. Теперь эти милахи — настоящие звезды за границей, иностранцы едут за ними даже в далекий Красноярск. Одна из самых опытных в городе заводчиц — Ирина Маркина — пытается сохранить красноярский тип сибирской породы и продолжать поколения местных котов.



Как корреспонденты NGS24.RU чуть не утонули в пушистой ласке — читайте в этом материале.