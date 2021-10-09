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В Сибири нашлась уникальная порода кошек, которую иностранцы увозят за границу

Этих котиков ценят за красивую шерсть и гипоаллергенность

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Сибирская порода была зарегистрирована в 1997 году

Сибирская порода была зарегистрирована в 1997 году

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Крупные и пушистые, они практически не линяют и идеально уживаются даже с аллергиками. Эту породу кошек 30 лет назад случайно обнаружили прямо на улицах сибирских городов — никто специально их не разводил. Теперь эти милахи — настоящие звезды за границей, иностранцы едут за ними даже в далекий Красноярск. Одна из самых опытных в городе заводчиц — Ирина Маркина — пытается сохранить красноярский тип сибирской породы и продолжать поколения местных котов.

Как корреспонденты NGS24.RU чуть не утонули в пушистой ласке — читайте в этом материале.

Ирина встретила нас в квартире, где властвуют сибирские коты всех цветов и размеров. Бурые, дымчатые, «кофе с молоком» — здесь и взрослые кошки, и еще крошечные милые котята. Все крупные и пушистые. Сейчас в питомнике девушки 40 котов и кошек: часть живет в отдельной квартире, часть находится на передержке у подруг и хороших знакомых.

Взрослые сибирские кошки довольно крупные

Взрослые сибирские кошки довольно крупные

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Сибирская кошка — порода полудлинношерстных кошек. Имеет густую шерсть, не пропускающую влагу, среднего размера уши и пушистый хвост. Окрас может быть различный. Первые упоминания о подобных кошках найдены еще в 16 веке, но как порода сибирские коты были зарегистрированы лишь в 1997 году.

Ирина любит делать селфи с кошками

Ирина любит делать селфи с кошками

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Заводчица рассказывает, что еще 10 лет назад строила карьеру юриста, ездила каждый день в суды с кипой бумаг и заниматься животными не собиралась. Всё решил случай: у бабушки в частном доме завелись крысы.

Шерсть у них богатая, но линяют мало

Шерсть у них богатая, но линяют мало

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— Представьте, насколько они обнаглели — крыса берет помидор и несет его на задних лапах. Зрелище ужасающее. Они такие бесцеремонные. И мы поняли, что нужна кошка. Где брать? Пошли в приют. Принесли одну в дом. Кошка — от крысы, крыса даже не шевельнулась. Мы ее назад, говорю, дайте, чтобы крыс не боялась! — вспоминает Ирина.

Тогда в приюте ей ответили: котов, которые умеют ловить крыс и мышей, единицы. Посоветовали взять сибирского кота — в это время закрывался один из питомников.

Сибирские коты отлично ловят грызунов. И не только игрушечных

Сибирские коты отлично ловят грызунов. И не только игрушечных

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— Поехали и взяли. Кошка не ела, наверное, месяца полтора у нас. Она выловила всех, даже выгрызла угол и достала всех крысят. И мы ее не успели стерилизовать — она раскричалась. Мне говорят: «Ир, повяжи». Я говорю: «А что с котятами буду делать»? «Продашь, они пользуются спросом», — посоветовали девушке.

Котята такие милые — загляденье

Котята такие милые — загляденье

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Так первая сибирская кошка у Ирины принесла потомство. Одного котенка сразу купили владельцы московского питомника. Потом она окотилась еще раз — теперь долгожительница Герда — прапрабабушка недавно родившихся в питомнике котят.

Сибирские коты очень общительны, на это уходит много энергии

Сибирские коты очень общительны, на это уходит много энергии

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Ирина рассказывает, что сибирских кошек как породу заметили в 1988-м. В том же году в журнале «Юный натуралист» вышла заметка с просьбой присылать описания и фотографии кошек, которых читатели считают сибирскими. Письма приходили со всех уголков бывшего СССР.

Вырезка из газеты за 1997 год

Вырезка из газеты за 1997 год

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Фотофакты подтвердили: на улицах есть кошки, которые гуляют сами по себе, и они — сибирские. В Международной федерации кошек породу признали спустя почти 10 лет — в 1997 году.

Вот такие карты выдавали владельцам кошек. 1991 год.

Вот такие карты выдавали владельцам кошек. 1991 год.

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Более того, в Красноярске усмотрели свой, особенный тип. Он отличается формой мордочки животного и отличным качеством шерсти.

Красноярский тип сибирского кота

Красноярский тип сибирского кота

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— Мы поняли, что наш красноярский тип не сочетается ни с какими кошками. Их можно повязать только друг с другом. У меня были деньги, я могла кого-то привезти, но мы поняли, что это будет бессмысленно и мы потеряем этот тип. Начали целенаправленно искать аборигенов.

Копия племенной книги, куда были занесены первые данные о породе

Копия племенной книги, куда были занесены первые данные о породе

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— Они собакоподобны. Я сама люблю собак, и уверяю — это не совсем кошка. Они встречают, они понимают речь, они дружат. Очень контактные, но при этом недоверчивы к людям. Выбирают одного хозяина, посторонних не любят. Есть одна кошка, которая меня обнимает, — она буквально подходит сзади и обхватывает лапками, — объясняет Ирина.

Котята постоянно просятся поиграть

Котята постоянно просятся поиграть

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А еще они очень фотогеничны

А еще они очень фотогеничны

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Заводчица рассказывает, что при всей пушистости шерсти от них не много. При правильном питании она остается красивой и линька проходит почти незаметно. Сибиряки любят общение, и это то, что отличает их от «диванных» кошек.

Несмотря на длинную шерсть, они гипоаллергенны. Чаще всего их спокойно могут гладить даже те, кто покрывается пятнами от других кошек. Кстати, у Ирины на других котов есть аллергия.

Ирина признаётся, что с ними она отдыхает

Ирина признаётся, что с ними она отдыхает

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— Их очень любят не только в России, но и за рубежом. Это одна из самых популярных пород за границей. Это мы тащим сюда мейн-кунов и всё то, чего у нас нет. А от нас увозят сибирских кошек. Как раз красноярские линии были потеряны за счет огромного вывоза. Точно знаю, что шведы приезжали специально, чтобы вывезти наших кошек, — признаётся заводчица.

Порода имеет богатый, разнообразный окрас

Порода имеет богатый, разнообразный окрас

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Коты из питомника «Таежный край» были проданы в семьи из Швеции, Норвегии, Дании, Франции, Германии, Бельгии, Польши, Чехии, Болгарии и Испании. Котенок сибирской породы стоит 20 тысяч рублей.

Но Ирина признаётся, что нисколько не зарабатывает на этом. Все деньги уходят на содержание животных, и занимается она этим исключительно по любви.

Ирина показала нам морозилку, в которой хранится кошачий обед

Ирина показала нам морозилку, в которой хранится кошачий обед

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— У нас уходит 5–6 килограммов мяса в день. Питание натуральное, поэтому такая красивая шерсть. Мне специально крутят фарш, делают микс. Еще даю им кормовых мышей и хорошие витамины, — показывает морозильную камеру с мясом Ирина.

Сибирские коты очень чистоплотны

Сибирские коты очень чистоплотны

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Имена у котиков по документам тоже сибирские — выбраны такие, чтобы были связаны с Красноярским краем — Урман, Ярудка, Живика, Смородина, Смолка, Елань, Еремейка, Енисеюшка и другие.

Ирина уверена, что при всей напряженной работе юристом только кототерапия помогает ей расслабиться.

Если не захотите с ними играть, могут и язык показать

Если не захотите с ними играть, могут и язык показать

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— У меня такая работа. Мне тогда надо выпивать или чем-то колоться, мне кажется (смеется). Я с ними отдыхаю. Я могу прийти с работы — лежат эти маленькие котята, я смотрю на них, как на огонь. И мне нравится иметь то, чего нет у всех. У меня в питомнике собраны столько кровей, сколько нет ни у кого, — гордо произносит девушка.

Обеденный сон никто не отменял

Обеденный сон никто не отменял

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— Только в последнем помёте мы получили чистый красноярский тип. Если я сейчас это распродам, я получу прибыль, но я останусь ни с чем. Я продам свои 12 лет. Поэтому у меня задача сейчас накопить их больше, чтобы закрепить красноярский тип, — строит планы заводчица сибирских кошек Ирина Маркина.

Котики из питомника Ирины живут во многих странах Европы

Котики из питомника Ирины живут во многих странах Европы

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