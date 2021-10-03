Из новосибирского зоопарка впервые на природу выпустили зайцев-беляков — трогательное видео

В последний день сентября шестнадцать молодых зайцев-беляков из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило впервые выпустили на территории заказника в Ордынском районе Новосибирской области. Все животные родились в новосибирском зоопарке. Трогательный момент первого выпуска животных на волю попал на видео.



— Осенью завершается сезон выпусков. Этот год у нас получился очень результативным. Вот несколько итоговых цифр: в 2021 году было выпущено четыре аргали, два лося, пятнадцать савок, восемнадцать дикуш, одиннадцать колонков, десять степных хорей, двадцать пять глухарей, шестнадцать зайцев-беляков, — сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка.