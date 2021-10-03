Из новосибирского зоопарка впервые на природу выпустили зайцев-беляков — трогательное видео

Из новосибирского зоопарка на волю выпустили 16 зайцев-беляков
В последний день сентября шестнадцать молодых зайцев-беляков из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило впервые выпустили на территории заказника в Ордынском районе Новосибирской области. Все животные родились в новосибирском зоопарке. Трогательный момент первого выпуска животных на волю попал на видео.
— Осенью завершается сезон выпусков. Этот год у нас получился очень результативным. Вот несколько итоговых цифр: в 2021 году было выпущено четыре аргали, два лося, пятнадцать савок, восемнадцать дикуш, одиннадцать колонков, десять степных хорей, двадцать пять глухарей, шестнадцать зайцев-беляков, — сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка.
На кадрах видно, как зайцы быстро выбегают из транспортных клеток. В этом же лесу сотрудники зоопарка выпустили пять глухарей, которые появились на свет в питомнике зоопарка на базе Карасукского научного стационара.
— Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте. Методику выпуска тетеревиных птиц зоопарк разработал вместе с Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Для минимизации стресса глухарей не сразу выпускают на волю, а сначала помещают в адаптационный вольер, — также рассказали на странице официальной группы зоопарка.
В начале сентября из Новосибирского зоопарка на волю выпустили 4 аргали — особи исчезающего вида баранов теперь обитают в национальном парке «Сайлюгемский» Республики Алтай.