В зоопарке рассказали, что животных готовили к выпуску в природу — их контакт с людьми был минимальным. Все четверо хорошо перенесли дорогу и в момент выхода из транспортных клеток были спокойны.

— Их первые шаги в новую жизнь мы снимали на видео. На этих исторических кадрах видно, как аргали ведут себя в новом месте: бескрайний простор, всё кругом другое, даже воздух, и животные быстро принимают эти условия. Какое-то время мы еще могли наблюдать за ними, а потом аргали скрылись вдали, — поделились впечатлениями от события работники зоопарка.