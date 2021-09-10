Накануне четверых аргали из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило выпустили в национальном парке «Сайлюгемский» Республики Алтай. Все животные — молодые самцы, которые родились в зоопарке с 2017 по 2019 годы. Трогательный момент выпуска исчезающего вида баранов на волю попал на видео.
В зоопарке рассказали, что животных готовили к выпуску в природу — их контакт с людьми был минимальным. Все четверо хорошо перенесли дорогу и в момент выхода из транспортных клеток были спокойны.
— Их первые шаги в новую жизнь мы снимали на видео. На этих исторических кадрах видно, как аргали ведут себя в новом месте: бескрайний простор, всё кругом другое, даже воздух, и животные быстро принимают эти условия. Какое-то время мы еще могли наблюдать за ними, а потом аргали скрылись вдали, — поделились впечатлениями от события работники зоопарка.
В конце осени на участке, куда привезли аргали, собирается большая группа их сородичей для размножения, рассказали в зоопарке. Поэтому шансы этих четырех баранов стать частью стада достаточно высоки.
— У биологов будет возможность наблюдать за животными. В прошлый раз мы помечали рога аргали краской, и это позволяло сотрудникам национального парка отличать наших аргали от остальных, — пояснила заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. — Пока краска не стерлась, мы могли отследить их. А потом — только надеяться, что у них всё хорошо. В этот раз на рога двух аргали мы установили специальные датчики, что позволит длительное время отслеживать передвижения животных. Эти данные крайне важны для программы реинтродукции аргали, которую инициировал и курирует наш зоопарк.
Аргали содержатся в Новосибирском зоопарке с 1994 года. Ни в одном другом зоопарке мира этих животных больше нет. Первое потомство было получено в 2013 году, с тех пор детеныши аргали в новосибирском зоопарке рождаются ежегодно. Новосибирский зоопарк уверен, что программа реинтродукции поможет сохранить вид этих редких животных.
В Новосибирском зоопарке им. Р А. Шило заканчивают строительство новых вольеров. В них будут жить бурые, гималайские и малайские медведи. Часть из них отделят от посетителей рвом с водой.