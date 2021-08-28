Собаки несколько лет охраняли базу. Теперь их хотят усыпить — они оказались не нужны новому владельцу

На территории строительной базы в Северном проезде рядом с Левобережным рынком в Кировском районе Новосибирска много лет живут собаки Альфа и Цезарь. Здесь же стоят их будки — псы охраняют территорию. На днях у базы сменился владелец, и собаки оказались ему не нужны. Как рассказала НГС жительница Новосибирска Азиза, которая последние пару лет кормит животных, прежние владельцы приняли решение Альфу и Цезаря усыпить.
— Их заводили намеренно, поставили будки и посадили на цепь. Сегодня базу продали. Новые хозяева сказали псов убрать. Собаки всю жизнь там прожили и никуда не убегают оттуда. Новых хозяев это не устраивает. Прежним деть их некуда, поэтому принято решение их убить. Я уже два года лично вожу этим псам еду, и мне их очень жаль. Они преданно охраняли людей, которые теперь хотят их убить. Вообще там три собаки. Третью завели недавно, она еще щенок. Ее вроде как заберет себе охранник. А взрослые не у дел.
Сибирячка не может приютить собак, но готова взять на себя траты по их содержанию.
— Приюты города переполнены. Везде ответ один: мест нет, пристраивайте на платную передержку. Я умоляла владельцев базы подождать еще неделю, привезла собакам еды. Есть ровно неделя, чтобы найти им новый дом. Могу привезти, поставить будки и кормить их пожизненно. Но себе я взять их не могу — у меня уже есть такой же, с улицы. К тому же мы часто путешествуем. Еще я волонтер базы реабилитации бездомных животных в Кольцове, мы ездим туда каждую субботу, отвозим еду, помогаем, гуляем. Я готова и этим пёселям помогать и кормить, но поселить мне их некуда, — говорит Азиза и добавляет. — У меня нет цели кого-то наказать, главное, спасти собак, найти им место для жизни. Они ни в чем не виноваты.
В мае мы писали про пса по кличке Гром. Его бросили на вокзале, он получил сильный стресс. Но благодаря сибирячке он снова поверил людям и обрел новый дом. Почитайте эту трогательную историю.