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Собаки несколько лет охраняли базу. Теперь их хотят усыпить — они оказались не нужны новому владельцу

В приютах для них не нашлось мест

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Альфа и Цезарь охраняют базу несколько лет, но сейчас они стали не нужны

Альфа и Цезарь охраняют базу несколько лет, но сейчас они стали не нужны

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На территории строительной базы в Северном проезде рядом с Левобережным рынком в Кировском районе Новосибирска много лет живут собаки Альфа и Цезарь. Здесь же стоят их будки — псы охраняют территорию. На днях у базы сменился владелец, и собаки оказались ему не нужны. Как рассказала НГС жительница Новосибирска Азиза, которая последние пару лет кормит животных, прежние владельцы приняли решение Альфу и Цезаря усыпить.

— Их заводили намеренно, поставили будки и посадили на цепь. Сегодня базу продали. Новые хозяева сказали псов убрать. Собаки всю жизнь там прожили и никуда не убегают оттуда. Новых хозяев это не устраивает. Прежним деть их некуда, поэтому принято решение их убить. Я уже два года лично вожу этим псам еду, и мне их очень жаль. Они преданно охраняли людей, которые теперь хотят их убить. Вообще там три собаки. Третью завели недавно, она еще щенок. Ее вроде как заберет себе охранник. А взрослые не у дел.

Это Альфа. В отличие от Цезаря, который сидит на цепи, она свободно передвигается по территории

Это Альфа. В отличие от Цезаря, который сидит на цепи, она свободно передвигается по территории

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Сибирячка не может приютить собак, но готова взять на себя траты по их содержанию.

— Приюты города переполнены. Везде ответ один: мест нет, пристраивайте на платную передержку. Я умоляла владельцев базы подождать еще неделю, привезла собакам еды. Есть ровно неделя, чтобы найти им новый дом. Могу привезти, поставить будки и кормить их пожизненно. Но себе я взять их не могу — у меня уже есть такой же, с улицы. К тому же мы часто путешествуем. Еще я волонтер базы реабилитации бездомных животных в Кольцове, мы ездим туда каждую субботу, отвозим еду, помогаем, гуляем. Я готова и этим пёселям помогать и кормить, но поселить мне их некуда, — говорит Азиза и добавляет. — У меня нет цели кого-то наказать, главное, спасти собак, найти им место для жизни. Они ни в чем не виноваты.

Совсем недавно по собакам стреляли из травматического оружия. Одна из пуль попала Цезарю в голову. Он чудом выжил

Совсем недавно по собакам стреляли из травматического оружия. Одна из пуль попала Цезарю в голову. Он чудом выжил

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В мае мы писали про пса по кличке Гром. Его бросили на вокзале, он получил сильный стресс. Но благодаря сибирячке он снова поверил людям и обрел новый дом. Почитайте эту трогательную историю.

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собака ищет дом
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