Собаки несколько лет охраняли базу. Теперь их хотят усыпить — они оказались не нужны новому владельцу

На территории строительной базы в Северном проезде рядом с Левобережным рынком в Кировском районе Новосибирска много лет живут собаки Альфа и Цезарь. Здесь же стоят их будки — псы охраняют территорию. На днях у базы сменился владелец, и собаки оказались ему не нужны. Как рассказала НГС жительница Новосибирска Азиза, которая последние пару лет кормит животных, прежние владельцы приняли решение Альфу и Цезаря усыпить.

— Их заводили намеренно, поставили будки и посадили на цепь. Сегодня базу продали. Новые хозяева сказали псов убрать. Собаки всю жизнь там прожили и никуда не убегают оттуда. Новых хозяев это не устраивает. Прежним деть их некуда, поэтому принято решение их убить. Я уже два года лично вожу этим псам еду, и мне их очень жаль. Они преданно охраняли людей, которые теперь хотят их убить. Вообще там три собаки. Третью завели недавно, она еще щенок. Ее вроде как заберет себе охранник. А взрослые не у дел.