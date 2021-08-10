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Тема дняКитайский агрегатор такси заходит в Новосибирск

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Самый милый репортаж: посмотрите на легендарных уточек, ради которых все приезжают в Академгородок

Осенью птицы улетят на зимовку и вернутся только следующей весной

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Утки живут в верхней зоне Академгородка

Утки живут в верхней зоне Академгородка

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Пруд с утками на улице Золотодолинской в Новосибирске — одна из достопримечательностей Советского района. Летом туда часто приходят туристы и местные жители, чтобы покормить пернатых и сделать с ними красочные фото для своего Instagram.

Чем утки так привлекают горожан и когда они улетят на зимовку в теплые края — смотрите в нашем фоторепортаже.

Главные обитатели водоема — кряквы. Также здесь можно встретить маленьких уток вида чирок-свистунок

Главные обитатели водоема — кряквы. Также здесь можно встретить маленьких уток вида чирок-свистунок

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По словам орнитолога Алексея Яновского, утки прилетают на пруд весной, когда начинает таять лед

По словам орнитолога Алексея Яновского, утки прилетают на пруд весной, когда начинает таять лед

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Птицы покидают водоем во время сильных холодов, когда вода замерзает и выпадает снег

Птицы покидают водоем во время сильных холодов, когда вода замерзает и выпадает снег

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Обычно птицы зимуют в Новосибирской области на участках, где вода не замерзает даже в морозы. Но некоторые утки улетают к Каспийскому морю

Обычно птицы зимуют в Новосибирской области на участках, где вода не замерзает даже в морозы. Но некоторые утки улетают к Каспийскому морю

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Птицы возвращаются на этот пруд, потому что он находится в безопасном месте, также им здесь хватает корма

Птицы возвращаются на этот пруд, потому что он находится в безопасном месте, также им здесь хватает корма

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В естественной среде птицы питаются речными растениями, ряской, беспозвоночными

В естественной среде птицы питаются речными растениями, ряской, беспозвоночными

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Также кряквы могут вылетать на поля и есть зерно

Также кряквы могут вылетать на поля и есть зерно

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Орнитолог рекомендует кормить птиц пшеном или перловкой, потому что такой рацион ближе всего к их естественной диете

Орнитолог рекомендует кормить птиц пшеном или перловкой, потому что такой рацион ближе всего к их естественной диете

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Осенью, перед отлетом, на пруду можно будет увидеть больше птиц, чем обычно

Осенью, перед отлетом, на пруду можно будет увидеть больше птиц, чем обычно

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Сейчас на улице тепло, поэтому утки чувствуют себя комфортно

Сейчас на улице тепло, поэтому утки чувствуют себя комфортно

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Они не сидят на одном месте, а иногда взлетают над водой и ныряют

Они не сидят на одном месте, а иногда взлетают над водой и ныряют

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На пруду в Академгородке к птицам присоединяются голуби, которые тоже выпрашивают корм у посетителей

На пруду в Академгородке к птицам присоединяются голуби, которые тоже выпрашивают корм у посетителей

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Разные виды птиц хорошо уживаются вместе

Разные виды птиц хорошо уживаются вместе

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Посмотрите, как житель Новосибирска помог утке с утятами перейти через Бердское шоссе. Вот милое видео.

Если вы доберетесь до Академгородка ради селфи с утками, то можете посмотреть и на другие достопримечательности этого района. 15 самых интересных мест.

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