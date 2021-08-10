Самый милый репортаж: посмотрите на легендарных уточек, ради которых все приезжают в Академгородок

Пруд с утками на улице Золотодолинской в Новосибирске — одна из достопримечательностей Советского района. Летом туда часто приходят туристы и местные жители, чтобы покормить пернатых и сделать с ними красочные фото для своего Instagram.
Чем утки так привлекают горожан и когда они улетят на зимовку в теплые края — смотрите в нашем фоторепортаже.
Посмотрите, как житель Новосибирска помог утке с утятами перейти через Бердское шоссе. Вот милое видео.
Если вы доберетесь до Академгородка ради селфи с утками, то можете посмотреть и на другие достопримечательности этого района.