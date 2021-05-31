Новосибирец помог маме-утке и выводку утят перебраться через Бердское шоссе — смотрим трогательное видео

Новосибирец помог выводку утят перебраться через Бердское шоссе
Водитель в Новосибирске спас заблудившуюся утку с выводком птенцов, которые выбрались на переполненное Бердское шоссе. Инцидент произошел вчера,
— Из нескольких десятков машин лишь пара водителей проявили участие, остановились и помогли перепуганным утятам перебраться через бордюр. Все утята остались живы, — сообщила в редакцию НГС супруга водителя, которая также принимала участие в спасении птенцов.
Год назад похожая история произошла на улице Георгия Колонды, где движение на дороге заблокировала стайка утят. Водителям пришлось перенести малышей на обочину.
В 2019 году в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поставили дорожный знак с изображением утки с птенцами.