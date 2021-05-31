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Новосибирец помог маме-утке и выводку утят перебраться через Бердское шоссе — смотрим трогательное видео

Ловить малышей было сложно, но, к счастью, все остались живы

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Перепуганные утята едва не угодили под колеса машин

Перепуганные утята едва не угодили под колеса машин

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Новосибирец помог выводку утят перебраться через Бердское шоссе

Водитель в Новосибирске спас заблудившуюся утку с выводком птенцов, которые выбрались на переполненное Бердское шоссе. Инцидент произошел вчера, 30 мая, недалеко от Академгородка и попал на видео.

— Из нескольких десятков машин лишь пара водителей проявили участие, остановились и помогли перепуганным утятам перебраться через бордюр. Все утята остались живы, — сообщила в редакцию НГС супруга водителя, которая также принимала участие в спасении птенцов.

Год назад похожая история произошла на улице Георгия Колонды, где движение на дороге заблокировала стайка утят. Водителям пришлось перенести малышей на обочину.

В 2019 году в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поставили дорожный знак с изображением утки с птенцами.

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