Полицейскую собаку наградили сосисками за помощь в раскрытии кражи

Собака помогла полицейским найти преступника
В Новосибирской области собака помогла найти дом, где живет вор:
— 30 июля в полицию обратилась местная 47-летняя жительница с заявлением о том, что из ее дома по улице Калинина в городе Барабинске неизвестный похитил принадлежащее ей имущество: электронику, продукты питания и бытовую химию, — рассказали в пресс-службе полиции. — Сотрудники уголовного розыска с кинологом и служебно-разыскной собакой начали обход близлежащих домов. Овчарка по кличке Раза взяла след и указала полицейским пути отхода злоумышленника, тем самым задала оперативникам верное направление движения.
Благодаря собаке полиции удалось найти подозреваемого. В тот момент он был в своем доме, путь к которому показала Раза. За помощь в поисках преступника собаке купили килограмм сосисок. Это для нее лучшее лакомство, рассказали кинологи.
В июне НГС рассказывал про майора-кинолога, который 33 года своей жизни посвятил дрессировке собак для тюремной системы.