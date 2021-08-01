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Полицейскую собаку наградили сосисками за помощь в раскрытии кражи

Собака взяла след вора, который прятался в своем доме

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Собаку зовут Раза, ей 4 года

Собаку зовут Раза, ей 4 года

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Собака помогла полицейским найти преступника

В Новосибирской области собака помогла найти дом, где живет вор: 4-летнюю овчарку наградили сосисками.

— 30 июля в полицию обратилась местная 47-летняя жительница с заявлением о том, что из ее дома по улице Калинина в городе Барабинске неизвестный похитил принадлежащее ей имущество: электронику, продукты питания и бытовую химию, — рассказали в пресс-службе полиции. — Сотрудники уголовного розыска с кинологом и служебно-разыскной собакой начали обход близлежащих домов. Овчарка по кличке Раза взяла след и указала полицейским пути отхода злоумышленника, тем самым задала оперативникам верное направление движения.

Благодаря собаке полиции удалось найти подозреваемого. В тот момент он был в своем доме, путь к которому показала Раза. За помощь в поисках преступника собаке купили килограмм сосисок. Это для нее лучшее лакомство, рассказали кинологи.

На задании с Разой была полицейский-кинолог, сержант полиции Юлия Шейфер

На задании с Разой была полицейский-кинолог, сержант полиции Юлия Шейфер

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В июне НГС рассказывал про майора-кинолога, который 33 года своей жизни посвятил дрессировке собак для тюремной системы.

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кинологислужебная собака
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