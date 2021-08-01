Полицейскую собаку наградили сосисками за помощь в раскрытии кражи

В Новосибирской области собака помогла найти дом, где живет вор: 4-летнюю овчарку наградили сосисками.



— 30 июля в полицию обратилась местная 47-летняя жительница с заявлением о том, что из ее дома по улице Калинина в городе Барабинске неизвестный похитил принадлежащее ей имущество: электронику, продукты питания и бытовую химию, — рассказали в пресс-службе полиции. — Сотрудники уголовного розыска с кинологом и служебно-разыскной собакой начали обход близлежащих домов. Овчарка по кличке Раза взяла след и указала полицейским пути отхода злоумышленника, тем самым задала оперативникам верное направление движения.