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Рабочие нашли в бетонных блоках на стройке гнездо с яйцами — посмотрите, кто из них вылупился

Яйца передали волонтерам, а те поместили их в инкубатор

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Из пяти яиц жизнеспособными оказались только два. Утят на пруду уже успешно приняла другая мама

Из пяти яиц жизнеспособными оказались только два. Утят на пруду уже успешно приняла другая мама

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В бетонных блоках на новосибирской стройке нашли гнездо с утиными яйцами

Строители на одной из новосибирских строек нашли на бетонных блоках гнездо с яйцами, которые отложила утка. Рабочие решили передать находку в Центр реабилитации диких животных. После этого волонтеры поместили яйца в инкубатор, и очень скоро из них вылупились птенцы.

— У них объект где-то на Ипподромской магистрали, строят жилой дом, спросили, что делать с гнездом утки. Птица сделала его на бетонных блоках. Строителям нужно было рыть котлован, они ждали, пока птенцы вылупятся, сколько могли, но им уже позвонило начальство из Москвы и приказало начать рыть. Они привезли яйца к нашему волонтеру. Из двух вылупились утята, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Волонтеры нашли для птенцов приемных родителей на одном из прудов, где живут другие утки.

— Утки принимают под свою опеку чужих утят, если те остались без родителей, что и произошло, — добавили в центре. — Новосибирцы в это время могут встречать выводки в городе, так как утки любят гнездиться в высокой траве, в районе гаражей. Утята не могут летать, поэтому к водоему их приходится вести пешком.

Волонтеры просят новосибирцев не пугать уток и не препятствовать их проходу.

Где чаще всего можно встретить этих птиц в городе, вы можете узнать из нашей карты. В конце мая водитель в Новосибирске спас заблудившуюся утку с выводком птенцов, которые выбрались на переполненное Бердское шоссе.

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