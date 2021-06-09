Рабочие нашли в бетонных блоках на стройке гнездо с яйцами — посмотрите, кто из них вылупился

В бетонных блоках на новосибирской стройке нашли гнездо с утиными яйцами
Строители на одной из новосибирских строек нашли на бетонных блоках гнездо с яйцами, которые отложила утка. Рабочие решили передать находку в Центр реабилитации диких животных. После этого волонтеры поместили яйца в инкубатор, и очень скоро из них вылупились птенцы.
— У них объект где-то на Ипподромской магистрали, строят жилой дом, спросили, что делать с гнездом утки. Птица сделала его на бетонных блоках. Строителям нужно было рыть котлован, они ждали, пока птенцы вылупятся, сколько могли, но им уже позвонило начальство из Москвы и приказало начать рыть. Они привезли яйца к нашему волонтеру. Из двух вылупились утята, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Волонтеры нашли для птенцов приемных родителей на одном из прудов, где живут другие утки.
— Утки принимают под свою опеку чужих утят, если те остались без родителей, что и произошло, — добавили в центре. — Новосибирцы в это время могут встречать выводки в городе, так как утки любят гнездиться в высокой траве, в районе гаражей. Утята не могут летать, поэтому к водоему их приходится вести пешком.
Волонтеры просят новосибирцев не пугать уток и не препятствовать их проходу.
Где чаще всего можно встретить этих птиц в городе, вы можете узнать из нашей карты. В конце мая водитель в Новосибирске спас заблудившуюся утку с выводком птенцов, которые выбрались на переполненное Бердское шоссе.