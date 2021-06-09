Рабочие нашли в бетонных блоках на стройке гнездо с яйцами — посмотрите, кто из них вылупился

Строители на одной из новосибирских строек нашли на бетонных блоках гнездо с яйцами, которые отложила утка. Рабочие решили передать находку в Центр реабилитации диких животных. После этого волонтеры поместили яйца в инкубатор, и очень скоро из них вылупились птенцы.

— У них объект где-то на Ипподромской магистрали, строят жилой дом, спросили, что делать с гнездом утки. Птица сделала его на бетонных блоках. Строителям нужно было рыть котлован, они ждали, пока птенцы вылупятся, сколько могли, но им уже позвонило начальство из Москвы и приказало начать рыть. Они привезли яйца к нашему волонтеру. Из двух вылупились утята, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.