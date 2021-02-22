22 февраля понедельник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 73.98
eur 89.66
Тема дняДо главного автовокзала перестал ходить автобус

Все новости

Все новости

Милые морды: показываем лучшие фотографии замерзших собак с заезда в Новосибирске

Спортсмены вместе со своими собаками соревновались за звание самых быстрых — показываем, как это было

2 164
16Обсудить

Поделиться

В заезде могли участвовать собаки любой породы&nbsp;

В заезде могли участвовать собаки любой породы 

Поделиться

В Новосибирске прошел первый этап Кубка России по ездовому спорту

В Новосибирске впервые в России прошел первый этап Кубка России по ездовому спорту на средней дистанции в снежных дисциплинах. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и наснимал фотографии разгоряченных быстрой ездой собак — публикуем подборку, которая не оставит вас равнодушными.

— Первый этап прошел в городе Новосибирске, участвовали четыре региона — Кемерово, Иркутск, Тюмень и Новосибирск, — рассказала организатор гонки Галина Милых. — Победителем стал тюменец Михаил Фатеев, он участвовал в открытом классе.

В этот раз за звание чемпиона соревновались семь участников&nbsp;

В этот раз за звание чемпиона соревновались семь участников 

Поделиться

Турнир такого уровня проходит в России впервые

Турнир такого уровня проходит в России впервые

Поделиться

В соревновании приняли участие семеро спортсменов со своими собаками&nbsp;

В соревновании приняли участие семеро спортсменов со своими собаками 

Поделиться

Всего участники прошли 90 километров&nbsp;

Всего участники прошли 90 километров 

Поделиться

Заезд проходил в три этапа, в каждом&nbsp;— по 30 километров&nbsp;

Заезд проходил в три этапа, в каждом — по 30 километров 

Поделиться

Участники соревнования обязательно должны входить в сборную федерацию своего района&nbsp;

Участники соревнования обязательно должны входить в сборную федерацию своего района 

Поделиться

Еще одно условие — наличие спортивного разряда

Еще одно условие — наличие спортивного разряда

Поделиться

В заезде участвовали метисы, сибирские хаски и якутские лайки

В заезде участвовали метисы, сибирские хаски и якутские лайки

Поделиться

Всего в этот день на трассу вышло 48 собак

Всего в этот день на трассу вышло 48 собак

Поделиться

Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам с двумя, четырьмя и шестью собаками

Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам с двумя, четырьмя и шестью собаками

Поделиться

Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены без противопоказаний

Участвовать в соревнованиях могут только спортсмены без противопоказаний

Поделиться

Перед гонкой все участники проходят технический и ветеринарный контроль

Перед гонкой все участники проходят технический и ветеринарный контроль

Поделиться

Разве это не настоящая дружба?&nbsp;

Разве это не настоящая дружба? 

Поделиться

Несмотря на сибирские морозы все спортсмены дошли до финиша&nbsp;

Несмотря на сибирские морозы все спортсмены дошли до финиша 

Поделиться

К собакам, участвующим в соревнованиях, тоже есть требования.&nbsp;К нарта-спринту и детским стартам допускаются собаки от 12 месяцев,&nbsp;в лыжи-спринт — с 18 месяцев

К собакам, участвующим в соревнованиях, тоже есть требования. К нарта-спринту и детским стартам допускаются собаки от 12 месяцев, в лыжи-спринт — с 18 месяцев

Поделиться

Кто на свете всех милее?&nbsp;

Кто на свете всех милее? 

Поделиться

По словам Галины Милых, в сборные входят самые сильные спортсмены, которые бегают и тренируют собак в любую погоду, поэтому их не испугал мороз

По словам Галины Милых, в сборные входят самые сильные спортсмены, которые бегают и тренируют собак в любую погоду, поэтому их не испугал мороз

Поделиться

В начале месяца в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — это тоже соревнование по ездовому спорту. Посмотреть фоторепортаж с этих соревнований вы можете здесь. А вот тут можно узнать, как прошел заезд прошлой зимой.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

собакисоревнованияснежный заезд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...