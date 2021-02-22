Милые морды: показываем лучшие фотографии замерзших собак с заезда в Новосибирске

В Новосибирске прошел первый этап Кубка России по ездовому спорту
В Новосибирске впервые в России прошел первый этап Кубка России по ездовому спорту на средней дистанции в снежных дисциплинах. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и наснимал фотографии разгоряченных быстрой ездой собак — публикуем подборку, которая не оставит вас равнодушными.
— Первый этап прошел в городе Новосибирске, участвовали четыре региона — Кемерово, Иркутск, Тюмень и Новосибирск, — рассказала организатор гонки Галина Милых. — Победителем стал тюменец Михаил Фатеев, он участвовал в открытом классе.
В начале месяца в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — это тоже соревнование по ездовому спорту. Посмотреть фоторепортаж с этих соревнований вы можете здесь. А вот тут можно узнать, как прошел заезд прошлой зимой.