Милые морды: показываем лучшие фотографии замерзших собак с заезда в Новосибирске

В Новосибирске впервые в России прошел первый этап Кубка России по ездовому спорту на средней дистанции в снежных дисциплинах. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и наснимал фотографии разгоряченных быстрой ездой собак — публикуем подборку, которая не оставит вас равнодушными.



— Первый этап прошел в городе Новосибирске, участвовали четыре региона — Кемерово, Иркутск, Тюмень и Новосибирск, — рассказала организатор гонки Галина Милых. — Победителем стал тюменец Михаил Фатеев, он участвовал в открытом классе.