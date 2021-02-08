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Тема дняВ Новосибирске откроют необычный частный парк

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В Новосибирском зоопарке хитрая харза украла у девочки рукавичку и стала с ней играть

Посетительница сняла это на видео

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Свою добычу животное выпускать из лапок не особо хотело

Свою добычу животное выпускать из лапок не особо хотело

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В Новосибирском зоопарке проворные харзы утащили у одной из посетительниц варежку. Игры с одеждой сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На ролике видно, как хитрая харза играет с детской рукавичкой.

Свою добычу животное выпускать из лапок не особо хотело и отвлекалось только на камеру снимающей.

В прошлом году в Новосибирском зоопарке очень необычно поздравили с Новым годом белых медведей. Для них нарядили елку и разложили угощение. Животные такому подарку очень удивились. Поздравление также попало на видео.

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животныезоопарк
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