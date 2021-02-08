В Новосибирском зоопарке хитрая харза украла у девочки рукавичку и стала с ней играть

В Новосибирском зоопарке проворные харзы утащили у одной из посетительниц варежку. Игры с одеждой сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На ролике видно, как хитрая харза играет с детской рукавичкой.
Свою добычу животное выпускать из лапок не особо хотело и отвлекалось только на камеру снимающей.
В прошлом году в Новосибирском зоопарке очень необычно поздравили с Новым годом белых медведей. Для них нарядили елку и разложили угощение. Животные такому подарку очень удивились. Поздравление также попало на видео.