В Новосибирском зоопарке для трех белых медведей нарядили елку и рассыпали угощение (публикуем очень милое видео)

В Новосибирском зоопарке очень необычно поздравили с Новым годом белых медведей. Для них нарядили елку и разложили угощение. Животные такому подарку очень удивились.
Поздравление сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
Елку украсили сладким перцем и сушками, а по всему вольеру разложили рыбу, мясо, овощи и ягоды. Белые медведи почти сразу повалили елку. Животные остались довольны таким праздником.
Осенью работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а попытались скормить их львам.