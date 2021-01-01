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Тема дняКак Новосибирск встретил Новый год: 21 фото

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В Новосибирском зоопарке для трех белых медведей нарядили елку и рассыпали угощение (публикуем очень милое видео)

Животные остались довольны праздником

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Елку повалили почти сразу

Елку повалили почти сразу

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В Новосибирском зоопарке очень необычно поздравили с Новым годом белых медведей. Для них нарядили елку и разложили угощение. Животные такому подарку очень удивились.

Поздравление сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Елку украсили сладким перцем и сушками, а по всему вольеру разложили рыбу, мясо, овощи и ягоды. Белые медведи почти сразу повалили елку. Животные остались довольны таким праздником.

Осенью работники Новосибирского зоопарка решили по-своему отметить Хеллоуин. Вырезать страшные головы из тыкв они не стали, а попытались скормить их львам.

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Новосибирский зоопаркбелые медведиживотныезоопарк
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