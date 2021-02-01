В Новосибирский зоопарк из ОАЭ привезли невесту мраморному коту-одиночке

В Новосибирский зоопарк из зоологического центра Аль Бустан (ОАЭ) привезли самку мраморной кошки. Ее назвали Диа.

— У нас содержался один самец, которого назвали Пиратом. Мраморные кошки ведут одиночный образ жизни, поэтому Диа и Пират живут каждый в своем вольере. Сотрудники зоопарка наблюдают за ними и уже видят разницу характеров, пищевых предпочтений. Пират довольно быстро привык к людям, он всегда спокоен и любопытен. Диа совсем другая: эмоциональная и очень осторожная, — рассказали в Новосибирском зоопарке.