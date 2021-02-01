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В Новосибирский зоопарк из ОАЭ привезли невесту мраморному коту-одиночке

Жить кошки будут в разных вольерах — они не любят соседей

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Пират довольно быстро привык к людям и любит расслабляться на лежанке, а вот Диа более осторожна

Пират довольно быстро привык к людям и любит расслабляться на лежанке, а вот Диа более осторожна

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В Новосибирский зоопарк из зоологического центра Аль Бустан (ОАЭ) привезли самку мраморной кошки. Ее назвали Диа.

— У нас содержался один самец, которого назвали Пиратом. Мраморные кошки ведут одиночный образ жизни, поэтому Диа и Пират живут каждый в своем вольере. Сотрудники зоопарка наблюдают за ними и уже видят разницу характеров, пищевых предпочтений. Пират довольно быстро привык к людям, он всегда спокоен и любопытен. Диа совсем другая: эмоциональная и очень осторожная, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

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В учреждении добавили, что это малоизученный вид:

— Нет даже точных данных о численности природной популяции. В зоопарках мира, по данным ЗИМС (международной системы учета животных, содержащихся в зоопарках), содержится всего 9 мраморных кошек в 4 зоопарках мира. В зоологических парках России мраморных кошек никогда не было. Наши Диа и Пират стали первыми.

В октябре прошлого года в Новосибирский зоопарк из «Парка кошек» французского города Неслес привезли самку барханного кота.

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Новосибирский зоопаркживотные
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