Под Новосибирском выселяют приют для собак и кошек — более 200 животных могут остаться на улице

В Краснообске выселяют приют с 10-летней историей
Под Новосибирском в поселке Краснообск выселяют приют для животных — больше 150 собак и 60 кошек могут остаться на улице.
— Земля, на которой стоит приют, федеральная, она сдана нам в бессрочное пользование институтом СФНЦА РАН (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН). На данный момент на нас подали иск в суд. 23 числа состоится судебное слушание в арбитражном суде, — рассказала НГС учредитель приюта «Верный друг» Инга Лебедева. Приют пользуется землей бесплатно.
По словам Лебедевой, предписание о переселении пришло еще 1 марта. Чтобы всё-таки остаться на месте, где приют работал все 10 лет, сотрудники обратились в администрацию Краснообска, администрацию Новосибирского района.
— И вот мы пока ждали от них ответа для дальнейших действий, пришло приглашение в суд, — констатирует Инга Лебедева. — Альтернативы никакой — куда переезжать, куда деть животных, — никто не дает.
Как рассказала Инга Лебедева, приют работает уже 10 лет, его площадь — 38 соток. Сейчас в приюте «Верный друг» живут около 150 собак и 60 кошек.
В СФНЦА РАН рассказали, что дело не в том, что кому-то понадобился участок, а в том, что статус участка не позволяет приюту находиться на этой территории.
— Земля находится в федеральной собственности, но в пользовании нашего центра — есть такое понятие — постоянное бессрочное пользование. Для своего размещения приют не имеет никаких правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, — объяснил ситуацию заместитель директора СФНЦА РАН Николай Данилов.
По его словам, собственник земельных участков, которые находятся в ведении института, — территориальное управление Росимущества.
— Это наш учредитель, в лице Сибирского территориального управления проводили проверки и указали нам на то, что (приют) незаконно находится на земельном участке, поэтому нужно привести этот участок в первоначальное состояние.
Николай Данилов рассказал, что деятельность приюта не вызывала никаких вопросов, к тому же сотрудники сами помогали животным.
— Мы ведь не против собак, мы за любое законное решение. В настоящее время в уставной деятельности этот земельный участок не используется. Мы не пашем на нем, не сеем на нем. У нас есть земельные участки, на которых работают ученые, ведутся научные опыты. Этот участок не используется, но наш по статусу, от этого никуда не деться, — объяснил заместитель директора СФНЦА РАН Николай Данилов.
Он подчеркнул, что хоть научный центр и приют находятся в судебной тяжбе, это не означает, что между организациями конфликт. Тем не менее решение о статусе земельного участка и деятельности приюта будет принимать суд.
В воскресенье,13 декабря, случился пожар в другом собачьем питомнике в Октябрьском районе — в огне погибли шесть собак.