Под Новосибирском выселяют приют для собак и кошек — более 200 животных могут остаться на улице

Под Новосибирском в поселке Краснообск выселяют приют для животных — больше 150 собак и 60 кошек могут остаться на улице.



— Земля, на которой стоит приют, федеральная, она сдана нам в бессрочное пользование институтом СФНЦА РАН (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН). На данный момент на нас подали иск в суд. 23 числа состоится судебное слушание в арбитражном суде, — рассказала НГС учредитель приюта «Верный друг» Инга Лебедева. Приют пользуется землей бесплатно.

По словам Лебедевой, предписание о переселении пришло еще 1 марта. Чтобы всё-таки остаться на месте, где приют работал все 10 лет, сотрудники обратились в администрацию Краснообска, администрацию Новосибирского района.