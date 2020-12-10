В новосибирской ветклинике показали необычную процедуру — собаки бегают прямо в воде

Как пояснила главврач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова, такие процедуры применяются после нейрохирургических и ортопедических операций, при хронических заболеваниях суставов и мышц:

— Даже здоровым собакам можно использовать, чтобы улучшить их спортивную кондицию. Точно так же это применяется, когда готовят собак для соревнований, выставок или для борьбы с ожирением. Если мы говорим о болезнях суставов и позвоночника, нам нужно снять нагрузку с суставов и позвоночника. Поэтому нужна вода. Во-вторых, есть различные гидрорежимы, создается давление воды. Если мы говорим о спортивных собаках, то понятно, что на дорожке мы их можем загрузить больше, чем на обычной.

Водные процедуры запустили в клинике летом. Сейчас, по словам Натальи Улановой, они пользуются популярностью — каждый день приходит 3–4 клиента.