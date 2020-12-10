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В новосибирской ветклинике показали необычную процедуру — собаки бегают прямо в воде

Мы узнали, зачем и каким животным это нужно

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Такие процедуры помогают животным после сложных операций, а также при хронических заболеваниях суставов и мышц

Такие процедуры помогают животным после сложных операций, а также при хронических заболеваниях суставов и мышц

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Новосибирские ветеринары показали реабилитацию собаки на водной дорожке

В новосибирской ветеринарной клинике собаку поставили на беговую дорожку в воде. Так в клинике реабилитируют питомцев после сложных операций. Видео процедуры появилось в аккаунте клиники в Instagram.

— Реабилитация животного после операции на позвоночнике — это комплекс процедур, способствующих восстановлению качества жизни питомца. Одной из процедур наряду с кинезиотерапией, различными упражнениями на координацию, баланс и укрепление мышц является водная беговая дорожка, — говорится в посте клиники.

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Как пояснила главврач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова, такие процедуры применяются после нейрохирургических и ортопедических операций, при хронических заболеваниях суставов и мышц:

— Даже здоровым собакам можно использовать, чтобы улучшить их спортивную кондицию. Точно так же это применяется, когда готовят собак для соревнований, выставок или для борьбы с ожирением. Если мы говорим о болезнях суставов и позвоночника, нам нужно снять нагрузку с суставов и позвоночника. Поэтому нужна вода. Во-вторых, есть различные гидрорежимы, создается давление воды. Если мы говорим о спортивных собаках, то понятно, что на дорожке мы их можем загрузить больше, чем на обычной.

Водные процедуры запустили в клинике летом. Сейчас, по словам Натальи Улановой, они пользуются популярностью — каждый день приходит 3–4 клиента.

В прошлом году новосибирские ветеринары спасли молодого льва Остина из гастролирующей цирковой труппы — зверь страдал от сильной зубной боли.

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ветеринарветклиника
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